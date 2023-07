La Cour des classiques s’installe ce dimanche au Palais princier de Monaco

Les concerts du Palais princier de Monaco, qui sont parmi les plus beaux de la région et qui constituent le seul festival de musique symphonique en été, attire depuis dimanche dernier un public fervent, élégant et cosmopolite dans le cadre somptueux de la Cour d’honneur.

Après les deux premiers concerts donnés en présence du prince Albert II, au cours desquels on admira la transcendance du pianiste Daniil Trifonov et l’extrême finesse du violoniste Gil Shaham, le prochain concert aura lieu ce dimanche à 21 h 30.

Le programme comportera des œuvres des deux compositeurs basiques de la musique classique : Bach et Mozart. Du premier, on entendra un concerto pour violon ainsi que le concerto pour violon et hautbois.

Du second la "Symphonie Prague". Les solistes seront le grand violoniste italien spécialiste de la musique baroque Giuliano Carmignola et l’excellent hautboïste du philharmonique de Monte-Carlo Matthieu Petitjean.

Le philharmonique de Monte-Carlo sera dirigé par le chef Ottavio Dantone, bien connu, lui aussi, en musique baroque, qui a été appelé à diriger ce répertoire au festival de Glynebourne aussi bien qu’à la Scala de Milan.

Les amateurs de musique classique n’ont qu’une chose à faire : monter, dimanche, au Rocher !