La chanteuse niçoise de rockabilly Miss Dey sort un premier vinyle

Wild Woman, du groupe rockabilly azuréen Miss Dey and The Residents vient de sortir en vinyle, produit par Jacky Chalard et son label Big Beat Records (lire par ailleurs). Une première pour Miss Dey!

"Le vinyle, c'est ce que je connais depuis toute petite. Ce sont les vinyles de mon papa, de ma maman et de mes grands-parents. Aujourd'hui, j'ai mon vinyle à moi", glisse l’artiste, émue. Il faut dire que la musique, c’est toute sa vie.

Un père batteur dans un groupe qui fait résonner les disques d'Elvis dans la maison familiale, des frères musiciens passionnés de heavy metal… Audrey Agnello a grandi dans une ambiance rock. Elle, c’est la voix. "J'ai toujours chanté, ça fait partie de ma vie, c'est dans mon sang", sourit la jeune femme.

À 14 ans, l’Azuréenne commence à prendre ses premiers cours de chant. Deux ans plus tard, elle intègre son premier groupe. Reggae, punk, ska… elle élargit son univers musical. Et ce n'est que le début de son aventure. Au gré de ses rencontres, de ses échanges entre musiciens, son carnet d'adresses s'agrandit, ses relations se construisent. Elle s'envole et pose ses bagages à Paris pour suivre des études en musicologie. Mais la grisaille et le froid la poussent à revenir dans le Sud.

Janis Martin, Wanda Jackson, Brenda Lee…

"Là, je suis tombée sur des musiciens qui cherchaient une chanteuse pour faire du rock progressif et du metal. Je me suis lancée!", raconte-t-elle.

Alors qu'Audrey multiplie les scènes, un de ses concerts change le cours de sa vie. Une rencontre inattendue. Une proposition. C'était en février 2013. À la fin de sa prestation dans une petite salle niçoise, Audrey rencontre Stephan Cannas, passionné et spécialiste de rock et des fifties, fondateur de l’association American Music and Custom, qui promeut cette culture sur la Côte d’Azur à travers différents événements. "Il est venu me voir en me disant qu'il aimait beaucoup mon style et que ma voix l'inspirait. Il m'a proposé d'intégrer un groupe de rockabilly…"

Une nouvelle opportunité qui enthousiasme la chanteuse. "J’ai pensé: ‘‘C'est peut-être la clé, c'est peut-être ce que j'attendais depuis toutes ses années!’’"

Audrey devient Miss Dey. Et, en quelques mois à peine, le groupe Miss Dey et The Residents voit le jour. Un esprit 100% rockabilly et un répertoire 100% féminin. La Sudiste au style rétro pin-up entre dans une autre dimension musicale. Un univers qui l'inspire. "Cette ambiance rockabilly, c'est ce qui me correspondait. Je devais aller dans cette direction."

Dix compositions originales

Janis Martin, Wanda Jackson, Brenda Lee… Audrey a toujours été influencée par ces chanteuses de rockabilly des années 1950. De son timbre enivrant, elle revisite leur répertoire et chante aussi ses propres compositions. Des paroles qu'elle écrit, à cœur ouvert. Et en neuf ans, le groupe Miss Dey et The Residents a creusé doucement son sillon. Son premier album, Back To The Fifties, sort en juin 2015. Le deuxième, Wild Woman, en juillet 2019, et ressort en vinyle aujourd’hui. Dix titres composés par Miss Dey.

La jeune maman de deux enfants revient sur cet album, ses paroles et son inspiration. "Les musiques parlent des moments importants de ma vie, de mes rencontres, de ma famille, de mon aventure dans le groupe… Mais aussi des femmes. Des femmes sauvages. Des femmes avec leurs défauts et leurs qualités. Des femmes qui peuvent être très fortes et très fragiles à la fois", illustre l'artiste.

Aujourd’hui, certains musiciens ont quitté le groupe mais l’histoire continue. Et Audrey enflamme les scènes de la Côte aux côtés de José, Tony, Dominique Cosoleto et Claude Geisse.

Prix vinyle 20 euros.

Concerts à venir.

> Dimanche 15 mai à Berre l’Etang, Festival Berre Vintage.

> Vendredi 27 et samedi mai à Monaco, au Trinity Irish Bar (en trio)

> Vendredi 3 et samedi juin, à Saint-Aigulf, Océan Drive.

> Mardi 21 juin à Èze, Fête de la musique.