La célèbre franchise "One Piece" s'invite aux Plages électroniques avec des nouveautés et des événements

C’est ce qu’on appelle un monument du genre. Jeudi dernier, Le Guerrier de la libération, 103e tome de One Piece, paraissait au Japon.

Dans la foulée, la célèbre série de mangas faisait son entrée dans le Guinness Book, avec 500 millions d’exemplaires vendus à travers le monde.

Du côté de Cannes, pas forcément de manga à mettre en avant pour la célèbre franchise, qui comptait de nombreux fans parmi les festivaliers venus vibrer hier devant Charlotte De Witte, Paul Kalkbrenner, Vladimir Cauchemar, Poupie ou encore Michel.

"L’endroit idéal" pour promouvoir les nouveautés

Pour mesurer cette cote de popularité, il suffisait de faire un crochet par l’entrée principale des Plages électroniques, où des membres de la team One Piece, reconnaissables à leurs T-shirts et leurs chapeaux de paille, identiques à celui porté par Luffy, personnage emblématique.

En répondant à un quiz, les spectateurs avaient la possibilité de remporter des bobs, des serviettes, leur place à bord d’une croisière musicale prévue aujourd’hui.

Ou encore des places pour l’avant-première de One Piece Red, organisée, aujourd’hui également, à 18 h, au cinéma Olympia. Un nouveau long-métrage qui sert justement de passerelle entre cet univers et les Plages électroniques.

Dans le film, dont la sortie française est prévue pour le 10 août, Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, fille du pirate Shanks, va monter sur scène pour la première fois et révéler la puissance exceptionnelle de sa voix.

"On voulait faire le lien entre le cinéma et la musique, avec une touche estivale. Ici, c’est l’endroit idéal", se réjouit Adrien Guerra, directeur marketing pour Bandai Namco Entertainment France.

One Piece Odyssey en démo

Dans l’espace détente des Plages, situé sous la verrière du Palais des festivals, les gamers ont aussi pu tester la démo de One Piece Odyssey, un jeu vidéo qui sortira d’ici la fin de l’année, sur PS4, PS5 et Xbox One.

"En France, hormis à la Japan Expo, elle n’a pas encore été présentée", indique Adrien Guerra.

Avis à ceux qui ont manqué le coche hier et vendredi : les consoles sont encore à disposition aujourd’hui...