Après les Plages électroniques, le chanteur Julien Granel attendu ce vendredi à Èze

Il a fait une entrée flamboyante dans la cour de la pop française, avec une singularité de plus en plus remarquée, et appréciée. Boosté par les premières parties d’Angèle, le Landais de 27 ans a su poursuivre sur sa lancée. Son premier album, "Cooleur", a fait l’effet d’une onde de positivité, entre pop et funk décomplexée, volontiers rieuse.

Sur la Côte d’Azur, son cercle de fidèles s’élargit peu à peu. Passé par Villefranche (pour La Crème Festival) puis Nice (pour une date au Stockfish), le chanteur à la moustache mi-Freddie Mercury, mi-Astérix, place de nouvelles épingles sur la carte cet été.

De notre côté, on l’a rencontré juste avant une prestation énergique sur la terrasse du Palais des Festivals de Cannes, lors du deuxième jour des Plages électroniques. Mèches bleu et rose, débardeur brodé, futal pistache (version glace industrielle) et sneakers Louboutin aux pieds, le chanteur, avenant et disponible, était déjà en tenue de scène. L’occasion de marier musique et mode, comme il le fait souvent.

Musicalement, tu cites Mika comme déclic. Qu’est-ce qui t’a attiré chez lui?

J’avais adoré son premier album, "Life in Cartoon Motion", que je trouvais très avant-gardiste. Le succès de "Relax (Take It Easy)" ou "Grace Kelly" m’a beaucoup touché. Il y avait un côté neuf, frais, excitant. à 13-14 ans, j’étais allé le voir, c’était l’un de mes premiers concerts. J’avais été marqué par l’énergie du show, qui m’a inspiré. Récemment, on a partagé la scène pendant un festival. Un vrai honneur pour moi!

Quelles émotions recherches-tu quand tu joues en live?

Mon set actuel est très fédérateur, vraiment fait pour créer des moments d’euphorie collective. En tant que spectateur, j’ai été un peu addict aux concerts. Parce qu’il y avait cette sensation de bonheur absolu, directe. Surtout dans des moments compliqués, c’est presque magique de voir plein de gens qui ne se connaissent pas se rapprocher et danser ensemble.

Aux Nuits Dime On du Cap Estel, à quoi ressemblera ton DJ set?

J’ai regardé à quoi ressemblait l’endroit, ça a l’air super cool et intimiste. Sans mentir, que ce soit devant 200 ou 20.000 personnes, je me donne toujours à fond. Faire des DJ sets, c’est un pur plaisir, parce que je viens de la musique électronique. En gros, mes sets sont très basés sur tout ce qui m’a fait devenir ce que je suis. Mais c’est quand même axé sur la partie la plus dansante, avec de la French Touch, du funk ou de la disco.

Quelles sont les icônes pop dont le style t’a le plus marqué?

Le plus gros déclic, cela a peut-être été Elton John. Il avait quelque chose de complètement barré qui me faisait rire et que je trouvais juste incroyable, un tel mélange... Il y a eu aussi Bowie et encore plus Prince, dont le côté androgyne m’a beaucoup parlé.

Tu as signé la musique d’une campagne mondiale pour Christian Louboutin...

Je l’ai rencontré un peu par hasard, et on a démarré une collaboration sur le long terme. Il me chausse pour ma tournée et dans ma vie quotidienne. Sur scène, j’éclate souvent mes paires, mais bon!

Ta tenue est essentielle pour entrer dans ton "personnage"?

Oui, il y a toujours un truc spécial. Je change tous les jours, au moins un détail. J’ai plein de combos de shorts, de chemises à motifs. Et c’est toujours coloré. Mais souvent, je suis plus sage que dans la rue. Parce que moi, je pète déjà bien un câble dans la vie...

Comment la mode est-elle entrée dans ton existence?

Petit à petit, assez naturellement. J’ai commencé à m’habiller un peu de toutes les couleurs, à affirmer un peu plus mon style, parce que je sentais des manques d’ouverture d’esprit autour de moi, dans ma région. C’était à la fois une barrière et un moyen de tout lâcher, de m’exprimer. Et puis c’est devenu indissociable de ma musique.

Sur "Cooleur", on trouve "Multicolorjam 2", titre co-écrit avec Jean-Charles de Castelbac, dont on entend la voix...

Ce qui m’intéresse chez lui, ce sont sa façon de passer des messages et les ponts qu’il peut imaginer entre l’art contemporain et la mode. Avec Jean-Charles, on avait fait une expo au Centre Pompidou pour les enfants ["Le Peuple de demain", en 2021-2022, ndlr], afin de stimuler leur créativité.

Julien Granel en DJ set (avec Xavier Polycarpe) aux Nuits Dime On du Cap Estel, à Èze. Vendredi 18 août dès 19h30. Tarifs: à partir de 60 euros. Réservations obligatoires au 04.93.76.29.29. Renseignements supplémentaires sur

lesnuitsdimeonducapestel.com.