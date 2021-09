Julien Clerc se confie avant ses concerts à Monaco, Nice et Toulon

Vous faites le lien, vous, entre ces jours heureux de la chanson et la nouvelle génération? Oui, comme je ne suis que compositeur de mes chansons, j’ai cherché toute ma vie des auteurs, des gens dont je puisse mettre les mots en musique. J’ai commencé en 1968 et je continue alors effectivement, je me retrouve avec des gens beaucoup plus jeunes. J’ai déjà usé une ou deux générations d’auteurs!

Les Jours heureux, ce sont les retrouvailles? Au départ, Les Jours heureux, c’est parce qu’il y aura dans le tour de chant un hommage aux artistes de la grande chanson française qui m’en ont donné le goût. C’est une manière de souligner que ces artistes sont les jours heureux de la chanson française, quand j’étais plus jeune. Et quand on a décidé de ces dates, on pensait que ce serait vraiment des jours heureux, la fin du virus, mais bon… ce sera quand même des jours heureux!

A Monaco, ce samedi, dans un spectacle plus intimiste que cette future tournée des Zénith de France, il reprendra "seulement un titre d’Aznavour", annonce-t-il, et se promènera entre ses plus grandes chansons et celles de Terrien, son nouvel album (le 39e!).

Sur scène, le public est-il attaché à une certaine époque de Clerc?

Je crois qu’ils viennent par fidélité à une époque oui, à une vie aussi. Quand on dure longtemps, on accompagne la vie des gens. Mon petit challenge, à chaque nouvel album, c’est d’avoir des chansons qui puissent s’intégrer au reste du répertoire. Mais c’est vrai que sur scène, plus le temps passe, plus c’est difficile pour une nouvelle chanson de se faire de la place. Et je ne suis pas le genre d’artiste à vouloir imposer sur scène un nouvel album. Quand on vient voir quelqu’un comme moi, on vient pour un rendez-vous avec sa vie, on est content d’avoir des trucs qu’on connaît.

C’est être humble ça?

Je ne sais pas. J’applique cette recette aussi comme spectateur. Si je vais voir McCartney, je suis content qu’il me fasse un peu de Beatles! Les chansons dont on est le plus fier ce sont celles que le public a choisies, et ce n’est pas forcément mes préférées. Les chansons pour lesquelles j’ai le plus de respect sont celles qui m’ont échappé. McCartney dit que s’il va voir les Rolling Stones et qu’ils ne jouent pas Satisfaction, il demande à être remboursé! Loin de moi l’idée de me comparer aux Stones mais c’est un peu cette idée-là.

Quel serait le Satisfaction de Julien Clerc?

Je ne sais pas… Une chanson comme Utile, par exemple, vient de loin. Elle s’est fait une place. Chaque fois que je la chante, je revois le premier jour où Roda-Gil m’a apporté le texte. Je lis: Utile, mon Dieu ça commence mal… et j’avais complètement tort.

Sur la Côte d’Azur, à quelques jours près, vous auriez pu applaudir votre fille Vanille, sur scène à Villefranche-sur-Mer. Amateur ou critique?

C’est vrai! Je suis assez critique par nature, surtout avec les gens que j’aime. Mais elle se débrouille bien, elle est auteur-compositeur déjà. Elle est pure et dure, elle fait ce métier comme il faut le faire, en respectant la musique, par goût et avec une vraie âme artistique