Joseph d'Anvers affiche un autre visage avec l'album "Doppelgänger"

Le problème avec la liberté, c’est qu’on ne peut plus s’en passer quand on y a goûté. Après avoir écrit un roman graphique, composé des bandes originales pour le théâtre et le cinéma, puis rédigé un roman « classique », Joseph d’Anvers n’avait plus l’intention de retourner dans le circuit des maisons de disques.

« Je me suis aéré l’esprit en allant sur d’autres territoires, avec des gens qui ont d’autres préoccupations et qui apportent un souffle nouveau. Aller un coup ici, un coup là-bas, c’est ce que j’aime. Parfois, je perds un peu les gens, c’est sûr », nous glisse-t-il au téléphone.

Comme un artisan

Le natif de Nevers (Anvers est donc une fausse piste) n’a pas réussi à racheter ses quatre premiers albums à Sony et BMG. Mais désormais, avec Doppelgänger, son propre label, il peut avoir le contrôle total de sa création.

« Quand tu veux faire de la musique qui vient du cœur, tu dois en passer par là, selon moi. On vise peut-être moins loin, mais on peut tendre vers la qualité et entretenir un lien privilégié avec les gens qui nous suivent. J’ai envie de me mettre dans la peau d’un artisan faisant bien les choses. »

L’intégrité ou la lumière

Joseph d’Anvers ne repart tout de même pas de zéro. En quinze ans de carrière, le garçon s’est taillé une jolie réputation. Avec ses propres disques, souvent salués par la critique. Et en signant des textes pour d’autres, de Françoise Hardy à Dick Rivers en passant par Alain Bashung.

Pendant un bon moment, il a cherché où se placer. Pas si simple. « Je me suis éloigné d’un circuit qui aurait pu me permettre d’intégrer les grosses radios, en jouant le jeu, en allant faire le con à la télé. Pendant un moment, je m’en suis voulu », concède le quadra.

« Mon premier album avait très bien marché. Pour le deuxième, la maison de disques voulait que je capitalise. Pour schématiser un peu, on voulait faire de moi un chanteur à minettes. C’était pas ma came ! Je viens du rock, j’écoute du rap... »

L’autre Joseph

Plus besoin de se coltiner ce genre de dilemme. Joseph d’Anvers peut s’aventurer dans toutes les directions. Laisser ce doppelgänger (sosie ou double, en allemand) exprimer toutes ses facettes. Avec un penchant certain pour les rythmes électroniques.

« En bossant sur la B.O. de la pièce de théâtre Jellyfish, dont la première aurait dû avoir lieu en janvier dernier, j’ai eu un déclic. Ils voulaient quelque chose d’un peu dark, un peu David Lynch. Je me suis éclaté à faire ça. »

Sur Doppelgänger, on retrouve quatorze titres. « C’est relativement long, mais l’album est conçu comme une playlist. Aujourd’hui, peu de gens écoutent encore un album entier. Il y a plein d’histoires qui s’articulent, comme des nouvelles. Certains titres datent d’il y a dix ans, d’autres ont été écrits au dernier moment (lire ci-dessous). »