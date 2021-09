Jérôme Pigeon: "Ma vie de chanteur me hante encore"

"Le jour où j'ai perdu la guitare de Robert Smith..."

"Lorsque nous avons enregistré notre 1er album au studio ICP de Bruxelles, moi je suis arrivé avec ma guitare super pourrie. Au bout de trois morceaux, le producteur anglais Dave Allen me dit « C’est pas possible, je peux pas mettre mon nom sur une production avec un tel son de guitare ! ». Il me ramène une Gibson hors d’âge, celle de Robert Smith et bien sûr il me prévient de pas faire le con avec ! Je pars en week-end avec la guitare fourrée dans la voiture et là je me fais dévaliser le temps d’un resto avec ma copine... Dave, furax, me donne le numéro de Robert Smith pour m’expliquer... Moi je suis paralysé. Comment dire ça à mon idole ? Contraint par Dave, je finis par appeler et là, après un blanc, Smith répond "Bon, personne n’est mort..". J’ai trouvé ça extraordinaire ! Il ne me restait plus qu’à lui en retrouver une en y passant une partie de mes droits d’auteur de Cache-Cache Party ! (rire) Six mois plus tard, je le vois débuter son concert à Bercy avec la guitare que je lui avais achetée. Ensuite backstage, pas l’ombre d’un reproche, il m’a même dit qu’elle était super!", éclate de rire Jérôme qui confirme la coolitude du chanteur ébouriffé.