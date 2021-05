Jean-Pierre Danel, un virtuose aux cordes multiples

Ce garçon-là est un oiseau rare. Un cas d’école, qui occupe, à cinquante-deux ans, une niche de choix dans le monde de la musique: rare guitariste instrumental à connaître un succès commercial en France (en particulier avec son album Guitar connection, qui fut numéro 1 du Top 50 en 2006), il s’est classé également dans les charts d’une soixantaine de pays.

Y compris aux États-Unis, avec sa composition The Pink Side of Miss Daisy (du nom de cette guitare de 1954 dont il raffole), entrée au prestigieux classement du Billboard américain, rare pour un artiste français!

Devenu, à l’âge de vingt ans, le plus jeune producteur indépendant de l’Hexagone, celui qui est aussi le fils de Pascal Danel – inoubliable compositeur et interprète des Neiges du Kilimandjaro et La Plage aux Romantiques –, a été récompensé en 2014 par un multidisque de diamant pour 23,3 millions de disques vendus, 24 millions désormais!

Queen et les Shadows

De Brian May de Queen, à Hank Marvin des Shadows, en passant par Laurent Voulzy, Axel Bauer,Jean-Félix Lalanne et bien d’autres, il est adoubé par ses pairs, qui le rejoignent régulièrement en duos.

Auteur, enfin, d’une vingtaine de livres, Jean-Pierre Danel a publié deux biographies consacrées à Sacha Guitry, désormais intégrées au programme de l’étude du français dans les plus prestigieuses universités américaines.

Ajoutez à ce parcours hors normes le fait que ce musicien, issu d’une famille comptant moult êtres singuliers, ait été un ami intime de François Mitterrand, qu’il soit végétarien depuis l’âge de cinq ans, collectionneur de voitures rares, de guitares d’exception, et autodidacte, vous comprendrez ainsi pourquoi Jean-Pierre Danel est une personnalité atypique!

Pas étonnant que l’auteur canadien Thierry Rousset lui ait consacré une biographie, Jean-Pierre Danel, Guitar hero made in France (parue chez Art & Motion) que le réalisateur Pascal Philippe ait signé un documentaire sur lui, L’homme à la guitare, dont le DVD est sorti le 23 avril, tandis que Gilbert Mitterrand a jeté son dévolu sur lui pour évoquer le souvenir de son père, François.

Et si Jean-Pierre Danel publie aujourd’hui son autobiographie, Cordes sensibles, un musicien au pays du show-business (un bijou d’humour et d’intelligence que l’on dévore d’une traite !) ce n’est pas pour assouvir un désir de célébrité qui ne l’a jamais taraudé, mais pour une "princesse" de huit ans, Philippine, sa fille.

"Lorsqu’elle est née, j’ai commencé à écrire des petits journaux pour elle. Je l’ai eue tard et je voudrais que le jour où elle aura vingt-cinq ans, et que j’aurai moins d’énergie, elle puisse accéder ainsi à notre mémoire familiale. Je me suis rapidement retrouvé avec huit cahiers, de 280 à 800 pages. Jusqu’au jour où mon éditeur m’a suggéré de rassembler tous ces souvenirs dans un livre..."

On y découvre sa première grande émotion musicale, en février 1979, lors d’une soirée d’anniversaire.

Il y entend Shadoggy, des Shadows, porté par Hank Marvin, un guitar hero idolâtré par Mc Cartney, Queen, Dire Straits, Clapton et bien d’autres.

"De retour chez moi, j’ai commencé avec une guitare en plastique avec laquelle je faisais semblant de jouer. Mon père m’a ensuite acheté une vraie guitare d’apprentissage coréenne, puis, voyant mes progrès, une Fender stratocaster... L’année d’après, je suis parti en tournée avec RMC et Europe 1. C’est ainsi que dès le premier soir, j’ai joué devant 25.000 personnes, à 14 ans!"

Une expérience préfigurant déjà la démesure qui marquera les trente- neuf années de carrière de Jean-Pierre Danel, jalonnées de rencontres et d’anecdotes, drôles ou terribles, qui émaillent les pages de Cordes sensibles.

On croise Johnny, Polnareff, Carla Bruni... Et cette épopée continue: en pleine période de confinement, Jean- Pierre, marié à une brillante chirurgienne, est entré au Top des ventes, à la 55e position, avec un single caritatif et un clip de la reprise d’une chanson des années 1930, Ce Petit Chemin, au profit de la Fondation des Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France.

Avant de sortir Côté Jazz, entré directement n°1 du classement de l’IFOP des ventes d’albums de jazz en France, suivi de la réédition de sa compilation Jazz Guitar, classée quinzième... Philippine peut définitivement être fière de l’auteur de ses jours!