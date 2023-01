Jean-Michel Jarre, parrain du Midem+ tourné vers le monde de demain

"Un Midem 3.0 a toute sa place et c’est formidable que cela puisse exister en France. Quand le maire de Cannes m’a proposé d’en être le parrain j’ai accepté avec joie. On partage les mêmes convictions ."

Époque charnière

Mais qu’on ne s’y trompe pas : le pape du synthé, qui a embrassé le succès pour la première fois avec Oxygène, en 1977, est toujours tourné vers la prochaine aventure musicale.

"Les moments de disruption sont toujours fantastiques pour les artistes. J’ai eu la chance d’en connaître trois. Le premier, c’est à l’époque d’Oxygène, aux débuts de la musique électronique. Il n’y avait pas de référence, on était dans une nouvelle manière de concevoir la musique. On a intégré des sons, des bruits. C’était complètement nouveau. Et finalement, c’est devenu la grammaire d’aujourd’hui, qu’on fasse du hip-hop, du rock, de la techno ou de la pop. Ensuite, il y a eu l’émergence de l’ordinateur et du numérique. Et la troisième disruption, c’est la naissance des mondes immersifs", assure le natif de Lyon.

Avec la fondation d’Oxyville, une "ville-musique" virtuelle développée avec la start-up française VRrOOm à l’occasion de la sortie de son dernier album, Oxymore, Jean-Michel Jarre est entré de plain-pied dans cette nouvelle dimension.

Cheval de Troie

En septembre dernier, le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) l’a également nommé à la tête de la nouvelle commission "création immersive".

Cette figure tutélaire de l’électro en est persuadée : dans cette ruée vers l’or, l’Hexagone doit avoir son mot à dire.

"C’est important que la France se manifeste sur ces sujets, qu’elle ne laisse pas seulement la parole aux Américains ou aux Asiatiques, si on veut avoir une chance de participer à la souveraineté numérique de demain. La musique est un formidable cheval de Troie pour tout ça. Et le Midem+ a un vrai rôle à jouer dans cette stratégie."

Réel et virtuel liés

Sur un stand dédié, les professionnels attendus lors cette première édition du renouveau, mais aussi le grand public, pourront poser un casque de réalité virtuelle sur leur tête, afin de visiter Oxyville.

Ou bien revoir le concert donné par Jean-Michel Jarre le 31 décembre 2020, dans une version 3D de Notre-Dame-de-Paris. Un show déjà savouré par 75 millions de personnes.Trois concerts avec un son immersif à 360°

La théorie, c’est bien. La pratique, c’est mieux. Durant le Midem+, Jean-Michel Jarre donnera trois concerts autour de son nouvel album, Oxymore (d’abord pour les pros, aujourd’hui à 18 h 30, puis pour le grand public, ce soir à 21 h et demain à 18 h 30).

Des shows novateurs, avec un système de son décrit comme révolutionnaire, à 360°.

"Pour faire simple, jusqu’à maintenant, on a eu une relation frontale avec la musique. Quand on visualise ou qu’on compose pour un orchestre, on l’imagine en face de soi. Pareil quand on l’écoute. Quand on est en studio, on a deux haut-parleurs face à nous. Et au concert, la sono est aussi en face. Là, quand je produisais, je devais penser à l’endroit où placer telle ou telle partie de l’orchestration, la faire voyager à gauche, devant. D’un seul coup, c’était comme de passer de la peinture à la sculpture", explique Jean-Michel Jarre.

Nouveau rituel, les yeux fermés

En live, à quoi s’attendre ? "Le public est invité à entrer dans un cercle composé de seize totems, des enceintes particulières. Il sera immergé dans le son et pas devant un tableau sonore. Je demande aux gens de fermer les yeux, un peu à l’inverse de ce que j’ai pu faire avant. Ce n’est pas du tout un trip technologique mais c’est, au contraire, quelque chose de sensuel, lié aux émotions. Les premières représentations à Paris ont été reçues avec plus que de l’enthousiasme. À Cannes, le dispositif sera encore plus poussé."