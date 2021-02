Jean-Baptiste Guegan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, veut "continuer à faire plaisir"

Mes chansons sont mortes avec Johnny. Et puis il y a eu un miracle, un miracle qui s’appelle Jean-Baptiste Guegan.

Parce que si cela avait simplement un imitateur, s’il avait été seulement le sosie vocal de Johnny Hallyday, je n’aurais pas adhéré à ce projet. Mais quand j’ai rencontré Jean-Baptiste, j’ai rencontré un artiste, un vrai.

Il a sa patte, il a sa propre sensibilité et son propre talent. Son album parlera à tout le public, et permettra à celui de Johnny de s’y retrouver.

Ainsi Michel Mallory, qui fût pendant dix ans le parolier attitré de Johnny Hallyday, s’exprimait-il à propos de Jean-Baptiste Guegan en 2019 sur la RTS (Radio Télévision Suisse).

La suite lui a donné raison. à trente-sept ans, cet artiste originaire de Bretagne a connu, au lendemain de la disparition de l’Idole, qui était la sienne également, une ascension fulgurante.

Et si le public plébiscite Jean-Baptiste Guegan, c’est sans nul doute parce que ce garçon à l’indéniable talent ne s’est jamais départi d’une once de sa simplicité. La marque des grands.

Après que ce concept de concert virtuel ait été testé par d’autres artistes, comme M. Pokora, Jenifer ou Jean-Michel Jarre, vous vous êtes laissé séduire par ce format?

Ça faisait longtemps que j’avais terminé ma tournée des Zéniths, interrompue à cause du coronavirus. Du coup on ne faisait plus rien à part de la promotion.

Et avec la boîte de production, nous avions envie de continuer à faire plaisir aux gens. Le seul moyen qu’on ait trouvé, ça a été de faire un concert en streaming. Et de le mettre en place rapidement, car c’est assez compliqué.

D’un point de vue technique?

Oui. Quand le public est là, on a notre matos habituel, mais là il faut rajouter des caméras, et que la connexion se fasse très bien. C’est quelque chose que je n’ai jamais fait, sauf en période de confinement.

Puisque lorsque j’ai enregistré mon album, j’étais à la maison, dans mon studio. Là ce sera un peu le même principe, sauf que je serai avec mes musiciens sur scène en train de jouer face à une salle vide. Ce sera assez spécial, mais ce sera intéressant, justement!

Et vous n’avez pas choisi n’importe quelle salle, pour vivre cette expérience inédite?

Ce n’est pas moi qui ai fait ce choix, mais ça m’a fait chaud au cœur quand on m’a dit que j’allais faire l’Olympia. C’est un honneur pour moi de pouvoir remonter sur les planches, parce que ça me manque vraiment, et surtout dans cette salle mythique où les plus grands sont passés.

Combien serez-vous sur scène?

Nous serons treize, comme nous l’étions avant. On reprendra le spectacle intitulé La voix de Johnny, mais il y aura aussi des surprises et des chansons de mon deuxième album.

Après le succès énorme de votre premier album, le deuxième triomphe à son tour. Un opus plus personnel?

En effet, j’ai eu envie de me livrer davantage Au travers de chansons, car ce n’est pas toujours facile pour moi de le faire en parlant! Donc j’ai demandé à Michel de mettre des mots sur ce que je voulais dire. Et être disque d’or, voire de platine, aujourd’hui me remplit de fierté.

D’autant que vous êtes vraiment apprécié désormais en tant qu’artiste à part entière?

J’ai été propulsé en l’espace de deux ans, tout a été très vite, même si ça fait dix-sept ans que je fais ce métier. Le premier album était plutôt un album hommage, d’autant qu’il comportait des chansons que Johnny devait chanter.

Comme Retourner là-bas, qui parle de son envie de retourner à Nashville. Lui rendre hommage, c’était une façon de lui montrer tout mon respect. Et le deuxième est en effet plus personnel.

En particulier ce titre intitulé La Dame aux yeux verts ?

Oui, il évoque ma maman disparue. J’ai expliqué à Michel comment elle était, et une semaine après il m’avait déjà écrit la chanson !

Une chanson très dure à chanter, parce qu’elle remue des souvenirs, mais qui ressemble vraiment à ma mère.

Vous avez collaboré aussi avec Slimane et Marc Lavoine?

Oui, Slimane m’a proposé une chanson qu’il avait écrite. Et il a adhéré à mon interprétation.

Pareil avec Marc Lavoine, j’ai adoré la chanson qu’il a signée. Je suis très fier d’avoir travaillé avec ces gens-là, qui ont tout compris de la manière dont je fonctionne. Je garde un très bon souvenir également de mon duo avec Angunn.

Et à présent, je travaille avec Michel sur les maquettes du troisième album, qui sera encore plus fort que les précédents !

Concert en live stream de Jean-Baptiste Guégan. Dimanche 7 février. En direct de l’Olympia.

- e-Billet Premium. 19,99 euros. Dès 17 h 5 0, vivez en direct les minutes qui précèdent le début du concert, de la loge de Jean-Baptiste Guegan jusqu’à son arrivée sur scène.

Profitez de quatre angles de caméras différents et choisissez celui que vous voulez voir. Tchattez en direct, commentez, réagissez. Livestream disponible sur tous vos écrans.

- e-Billet VIP 24,99 euros. Tous les avantages du e-billet Premium plus : dès 17 h 30, Jean-Baptiste Guegan vous accueillera dans les loges de L’Olympia pour partager un moment musical acoustique exclusif.

Votez pour votre titre préféré parmi une sélection proposée.

Le titre le plus plébiscité par les votants sera joué à la fin du concert.

Billetterie : www.ticketmaster.fr

ou www.livestream.lnk.to/JBGuegan