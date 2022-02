"Je voulais arriver à un son plus organique": le groupe anglais Metronomy revient avec un septième album

En l’espace d’une quinzaine d’années, Metronomy s’est installé parmi les groupes phares de Grande-Bretagne. Pendant ce temps-là, un tas d’autres formations ayant débuté à la même époque, parfois portés par une hype bien plus forte, ont atterri dans le fossé.

Aux commandes de ce charmant vaisseau, d’abord branché sur courant électronique avant de s’installer dans un registre pop capable de vous faire danser tout en vous filant un étrange coup de bourdon, ou inversement, il y a Joseph Mount (à gauche sur la photo). Pivot de Metronomy, autour duquel gravitent ses acolytes Anna Prior, Gabriel Stebbing, Oscar Cash et Olugbenga Adelekan.

Envies organiques

Après avoir vécu quelques années à Paris avec sa compagne française, le natif du Devon, dans le sud-ouest de l’Angleterre, a regagné sa patrie. Père de deux enfants, il a migré en direction des verts pâturages du Kent. Du jour au lendemain, Metronomy ne s’est pas transformé en petite entreprise folk. Mais ce déménagement a eu son impact sur le processus créatif de Small World, qui s’est étiré sur l’année 2020, au rythme des confinements.

"Avant même de démarrer cet album, et avant même l’apparition du coronavirus, je savais que j’avais envie de ce genre de disque. Je voulais arriver à un son plus organique. Mais bien sûr, le fait d’être proche de la terre, d’être à la maison pendant cette période, a renforcé l’idée", nous assure Joseph Mount en visio.

Gamberge

Soudain, la course folle dans laquelle les musiciens étaient embarqués depuis si longtemps était stoppée net. "Pour la première fois en quinze ans, j’avais l’opportunité d’être au calme et de penser à ma vie. C’est vrai qu’en temps normal, on est complètement obsédés par les mêmes repères: les heures, les jours, les semaines... Avoir connu une rupture par rapport à tout ça, c’était quelque chose d’assez puissant et excitant pour moi."

L’ami Joseph a eu tout loisir de cogiter. Cela a donné I Lost My Mind ou Life And Death, le titre d’ouverture de l’album. "C’est la dernière chanson que j’ai composée. Je me suis dit que je devais aussi écrire une chanson sur tout ce que j’avais ressenti durant cette période. Tant de gens sont morts à cause de ça, c’était assez terrifiant. Et moi, pendant ce temps, je passais du bon temps à la campagne, avec ma famille. Ce décalage était assez fou", poursuit-il.