"Je me montre plus simplement", rencontre avec le chanteur et musicien Charlie Winston dans le Vieux-Nice

Il a lâché le chapeau et le complet veston. Le personnage et les artifices sont restés au vestiaire. Ciao le vagabond de Hobo, son carton de 2009, bye le dandy de Square 1, son retour de 2018. Pour son cinquième album, Charlie Winston veut se montrer "tel qu’il est". Un nouvel album, dit-il, "c’est toujours un redémarrage, un départ à zéro". Alors pour As I Am, quatorze titres pop folk en anglais qu’il a écrits et composés pendant le confinement, chez lui, tout près de Nice, le chanteur de 44 ans a voulu aller à l’essentiel.

Un nouveau label, Tôt ou Tard, d’ordinaire plutôt spécialisé dans la chanson en français, un nouveau collaborateur, Vianney, désormais locomotive de cette même maison de disques, et une envie "d’enlever les couches, une par une, de se mettre dans une position inconfortable pour susciter encore plus de créativité", explique le natif des Cornouailles en faisant l’effort de parler en français.

"Le hobo, souligne le chanteur devant un café crème, attablé au Hobo Coffee, dans le Vieux-Nice – qu’il a choisi parce que « beaucoup d’amis anglais y viennent" plus que pour le clin d’œil appuyé – c’était une introduction mais ce n’est pas ma vie maintenant. D’habitude, je cherchais un nouveau son, un nouveau style, à chaque album. J’ai souvent eu peur d’être… insipide. Je viens d’une famille d’artistes, de musiciens, et j’en ai toujours fait beaucoup. Là, je suis dans un moment de ma vie… dans un moment d’acceptation. Je me montre plus simplement."

Et cette sobriété, c’est justement Vianney – avec qui il partage d’ailleurs un duo sur le disque, Shifting Paradigms – qui l’a aidé à aller la chercher.

Trompette, chœurs, orchestre

"On s’était vus une fois, dans une émission comme Taratata en Belgique, mais on ne se connaissait pas. Quand on s’est vus pour travailler, je pensais qu’il n’avait écouté que quelques morceaux et non, il avait tout écouté, tout aimé. On est très différents, lui est très lumineux, moi j’ai mes parts d’ombres, mais on a partagé énormément. On a la même passion des chansons, il est très humble, on a vécu les mêmes choses, le fait d’être artiste, d’avoir vécu la célébrité d’un coup. On a beaucoup parlé, on a eu le temps de le faire. Il m’a challengé avec beaucoup de respect."

Le résultat, c’est un album sincère dans lequel le chanteur se livre beaucoup, comme dans les titres Exile qui évoquent sa carrière expatriée, ou Unconscious, qui raconte comment il a surmonté des troubles psychosomatiques chroniques.

Un disque méticuleux aussi, où la base guitare-voix du folk singer se mêle à des chœurs denses, à la trompette jazz d’Ibrahim Maalouf ou aux envolées lyriques d’un ensemble de cinquante musiciens. "Un album, c’est comme une maison, le plus important, c’est les fondations. On cherchait quelque chose de très clair, très pur, c’est difficile d’attraper ça. C’est comme une marche, comme une méditation, avec une intention à chaque pas. Mais c’est vrai, souvent quand on est artiste, on démarre avec un rêve de minimalisme et on termine avec quelque chose de très produit", sourit-il, quand on lui fait remarquer que la simplicité recherchée ne se traduit pas par un simplisme dans le rendu.

Ce cinquième album, insiste le père de famille qui a capté la voix de ses petits de bientôt 6 et 9 ans, notamment sur les titres "Exile et Sweet Tooth, c’est aussi "un album post Covid". "J’ai créé l’album pendant le confinement. Il y a eu beaucoup de couples qui se sont séparés pendant cette période, chez nous ça a resserré les liens. J’avais commencé un travail sur moi avant le Covid, quand le confinement est arrivé, j’ai mis les choses en application et ça a créé quelque chose de très fort, ça a solidifié les liens. Avant, j’étais beaucoup dans les nuages, c’était difficile de me parler. C’était l’espace de ma créativité, j’étais plutôt fier de ça, maintenant que je suis un papa, je veux trouver un équilibre, une meilleure relation avec la réalité, une balance entre mon univers privé et mon univers créatif."

Charlie Winston en concert.

> Mardi 8 novembre à 20h30, au Moulin à Marseille. Tarif: 27 e.

> Vendredi 10 mars, à 20h30, à Anthéa à Antibes. Tarifs: de 25 à 40 e, réduit de 13 à 18 e.