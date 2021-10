"J’avais besoin d’arrêter d’être Zaz..." La chanteuse revient avec un cinquième album plus doux et introspectif

Un cinquième album et une tournée longue comme le bras qui s’annonce. Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne, Canada, Royaume-Uni, France (notamment Marseille en février et Nice au mois de mai)… Si Zaz divise parfois, force est de constater que Zaz rassemble aussi, souvent. Plébiscitée aux quatre coins de la planète – son concert était, en 2019, le deuxième spectacle français le plus joué à l’étranger (après le Piaf des Niçois de Directo Productions) –, la Tourangelle de 41 ans a un succès sans frontière. Et quasi sans interruption depuis Je veux, il y a dix ans.

En une décennie, celle qui a commencé a écumé les scènes de France il y a vingt ans avec différentes formations, jazz, blues, rock ou rap, a convaincu tous azimuts. Chantant pour Martin Scorsese (la BO d’Hugo Cabret en 2011) ou créant son propre festival écocitoyen en Ardèche et en Russie. Quasi sans interruption parce que, depuis 2018 et l’accueil plus frileux d’Effet miroir, Isabelle Geffroy (de son vrai nom), s’était fait plutôt discrète. Un trop-plein de tout, qu’il lui a d’abord fallu essorer avant de revenir avec Isa. Un cinquième album enregistré avec Reyn, pianiste néerlandais qui a travaillé pour Vanessa Paradis ou Benjamin Biolay, et qu’elle évoque, à l’autre bout du fil.

Quelle envie y a-t-il eu au départ de ce nouvel album?

Celle de refaire des nouvelles chansons. Je voulais quelque chose d’organique, des matières. Et quand j’ai rencontré Reyn, le réalisateur, il a tout de suite compris. Il a ramené sa patte, sa poésie… Je voulais aussi faire quelque chose que je n’avais pas fait avant: j’ai donné un cahier des charges aux auteurs et compositeurs. Je leur ai dit les thèmes, dans quel état d’esprit j’étais, ce que je voulais exprimer.

Ce disque est plus doux que les précédents, il correspond à un changement chez vous?

Un gros changement! Un long hiver de deux, trois ans. Pendant ce temps, je me suis occupée d’Isa… J’étais beaucoup Zaz, pleine de projets, d’énergie, toujours tournée vers l’extérieur. Je devais partir en tournée et j’ai dit 'non, j’arrête, je m’occupe de moi'. Je me pose pour construire ma vie personnelle. J’avais besoin d’arrêter d’être Zaz, je saturais. J’ai trouvé beaucoup de nuances, de douceur… Plein de choses sont ressorties aussi, difficiles à vivre, et j’ai dû m’accompagner. Cet album, c’est une traversée.

Plus introspectif, moins festif…

Oui, c’est ce que j’ai vécu. C’est la BO de ma vie, je ne pouvais pas être à un autre endroit que là. J’ai besoin d’authenticité, je voulais quelque chose de brut. C’est pour ça aussi qu’on a fait le Journal d’Isa [des vidéos, sur ses réseaux sociaux, qui racontent la création du nouvel album, ndlr], j’étais très vulnérable, c’était difficile pour moi d’être filmée mais j’avais choisi de montrer ça aussi.

D’où est venu le trop-plein?

Quand t’es Zaz, toute l’énergie est tournée vers toi. Les gens te parlent, te filment, veulent des choses, tu es sollicitée en permanence, les gens ont une attitude particulière avec toi… Et moi, j’avais l’exigence de devoir dire oui à tout, de devoir correspondre à quelque chose, tu culpabilises. Cette intensité… J’avais besoin d’un stop. Mais je ne regrette rien! J’ai bouffé tout ce que je pouvais, j’ai vécu dix mille vies! J’aurais dû m’arrêter deux, trois ans avant. Mais j’ai une tendance à supporter beaucoup donc je pousse, je pousse, je vais dans le mur et un moment, je me fais mal.

Vous venez du terrain, des petites salles, l’exposition a été trop soudaine?

C’était hardcore, violent, je n’étais pas du tout prête à ça. Je l’ai réalisé dans le temps… C’est très particulier à vivre. Surtout que moi, je peux être très timide, très rentre-dedans aussi c’est le paradoxe mais, je ressens tout très fort et, parfois, c’est trop pour moi… J’ai cette image hyper lumineuse, positive, sans filtre et c’est vrai, mais j’ai aussi cette partie de moi très sensible, très angoissée. J’ai peur de la foule parfois. J’ai des contradictions!

Vous vous exportez très bien, la tournée qui s’annonce est encore largement hors de nos frontières. êtes-vous parvenue à analyser ce succès à l’étranger?

Une phrase résume vraiment ça, on me l’a sortie à la fin d’un concert: "On comprend pas ce qu’elle dit mais on reçoit ce qu’elle donne". J’ai trouvé ça tellement joli, je garde! On aime cette fille qui chante le swing, cette notion de jazz, j’ai une image beaucoup plus classe à l’étranger! (rires) Il y a un amour de la culture et de la chanson française à l’étranger, et je dégage ce truc-là, la liberté, le fait d’être expressif, d’avoir une gouaille, le fait d’aimer vraiment les gens aussi. C’est marrant parce que, dans chaque pays c’est différent, il y a une culture différente, mais partout on s’accompagne. On est en empathie, il y a une reconnaissance, une connexion. Au Japon, en Amérique latine, en Russie, partout ou je vais, il y a l’émotion du corps, de l’énergie. Ce n’est pas intellectuel, ça se ressent.