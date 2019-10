"J’arrive avec un disque qui peut surprendre", avec son dernier album Oxmo Puccino ouvre un nouveau livre

Les années passent et il impressionne toujours. Colosse nonchalant, esthète de la rime. Trop balèze pour tenir dans une case. "Rappeur", "poète", "chansonnier" ou même "Black Jacques Brel"? Peu importe le qualificatif ou le surnom dont on l’affuble. Les années passent et la troupe des Oxmophiles s’étoffe.

Ceux qui avaient pour habitude d’observer la planète hip-hop avec suspicion ou dédain lui ont assez vite ouvert la porte, épatés par la classe du bonhomme. Lui a toujours tracé son chemin, faisant valser les étiquettes au gré de ses inspirations artistiques. Après trois albums "plutôt acoustiques", il a eu envie de changer d’air.

Alors qu’on pouvait le trouver de plus en plus distant avec le son de ses jeunes années, celui qui chantait Mama Lova il y a (déjà) vingt-deux ans n’a en fait jamais totalement coupé le cordon ombilical qui le reliait au rap. Épaulé par Orelsan, Gaël Faye ou encore les Belges Caballero & JeanJass, il déroule son phrasé précis et puissant sur les beats de Phazz.

Les années passent et Oxmo Puccino observe, sans se complaire dans la nostalgie, désireux de saisir des instants avant qu’ils ne disparaissent. En parcourant La Nuit du réveil du début à la fin, on vit, on rit, on s’interroge. Et quand Oxmo décroche, on tend attentivement l’oreille.

Comment qualifier ce nouvel album?

C’est une confession lucide et immédiate. Le second degré est toujours là, mais il est plus éloigné. L’accent est mis sur la première écoute. Je voulais qu’elle soit impactante, à l’image de ce que font les rappeurs d’aujourd’hui. Je veux que ça reste marquant, que ça ne soit pas juste un coup d’éclat.

"M’affranchir, ça a toujours été l’objectif du disque d’après."

Dans la forme, il y avait une envie de rupture?

J’ai été dans tellement de directions, en espérant ne pas m’être trompé… Au final, c’est comme si je fermais une boucle. J’ai commencé par du rap traditionnel.

J’ai très vite collaboré avec d’autres musiciens sur des projets expérimentaux qui mélangeaient les genres. Après mes trois disques plutôt acoustiques, j’ai fait quelque chose de plus hip-hop, en travaillant avec un beatmaker.

Quand vous avez choisi de vous ouvrir à d’autres styles, c’était loin d’être admis dans le rap. Les choses ont changé…

Aujourd’hui, il n’y a plus tellement de codes dans le rap. Si ce n’est la manière dont on vend le tapis. Il n’y a rien qui définit un rappeur. À part l’apparente arrogance ou son public, qui en fait un rappeur ou pas.

Moi, on m’a collé cette étiquette. M’affranchir, ça a toujours été l’objectif du disque d’après. Là où on m’attendait avec un disque acoustique, j’arrive avec un disque qui peut surprendre.

Appréciez-vous aussi le chemin parcouru par le hip-hop depuis ses débuts?

Complètement. Je jouis de notre présence, à un point inimaginable. C’est incomparable par rapport avec ce qu’on a connu au début. C’est pour ça que j’ai fait ce morceau qui s’appelle Le Droit de chanter. Comment peut-on nier spontanément l’envergure artistique de certains personnages? Malgré les chiffres, malgré ce qu’ils apportent, malgré le bien qu’ils font, malgré le temps qu’ils ont mis à en arriver là? C’est absurde!

"Je n’ai jamais douté de l’importance de ma passion."

Dans Le Droit de chanter, vous dites: "Ma rime, une femme jugée à sa jupe"...

C’est ça, exactement. Moi, je n’ai jamais douté de l’importance de ma passion. Par chance, j’ai lu des livres historiques, des biographies. Je me suis rendu compte que ce qui se passait pour nous était juste normal. C’est l’histoire de toutes les musiques.

On commence de manière confidentielle, on est critiqués. Puis on persiste, on rencontre un public, on grandit. On devient grand public, on continue, on disparaît…

"Oublie d’où tu viens on te l’rappellera /T’as la caisse de luxe mais tu restes un rat", écrivez-vous dans Je reviendrai pas. Il vous arrive encore de sentir que vous n’êtes pas le bienvenu quelque part?

Ben oui, bien sûr. On n’est pas sortis de l’auberge. Certes, tu marches avec les apparats de quelqu’un d’estimable. Mais ça reste toi.

Je le ressens de moins en moins, parce que les générations changent et ceux qui pensent de cette manière vont mourir bientôt. De vieillesse d’esprit, hein. Ça n’a rien à voir avec l’âge. Lorsque j’entends des gens qui ne comprennent rien, je finis par les plaindre. Ce sont eux qui sont décalés, qui font partie du passé, qui avancent des arguments qui n’ont plus rien à voir avec notre époque.