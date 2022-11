"J’ai la chance de pouvoir encore exercer ce métier que j’ai choisi à 20 ans": Julien Clerc bientôt en concert à Nice et à Toulon

Cinquante ans de carrière (qui ont donné lieu à une précédente tournée), un 26e album studio Terrien, un opus de reprises Les Jours heureux – "au départ, je n’avais même pas prévu de les enregistrer, c’était juste pour la scène" –, et Julien Clerc retrouve le public. Car ce que l’artiste aime par-dessus tout, ce sont ces moments de complicité et de partage. Il rentre d’ailleurs d’une longue tournée de plus d’un mois au Canada et récupère du décalage horaire auprès des siens avant de reprendre les routes. Une tournée qui passe en revue Terrien bien sûr, l’album de reprises aussi et, surtout, une large partie de son répertoire. "Vous savez, un spectacle c’est un amalgame de tellement de choses."

Vous reprenez la route avec un spectacle qui présente vos deux derniers albums mais aussi beaucoup de votre répertoire. Impossible de faire sans certains titres?

Oui. Et puis, je ne suis pas le genre d’artiste qui aime imposer ses nouveautés aux gens. Quand on a la chance, comme moi, de chanter depuis autant de temps, je sais que les gens viennent à un rendez-vous avec leur propre vie.

Et vous?

Moi? C’est un rendez-vous avec les gens (rires). Évidemment, si certaines de mes chansons ont marqué leur vie, j’en suis très heureux et très fier.

N’êtes-vous pas lassé de les interpréter cependant?

Non, au contraire. Je n’ai aucun état d’âme là-dessus. D’abord parce que j’ai suffisamment de titres incontournables dans mon répertoire pour les faire tourner. Ensuite parce que c’est toujours un plaisir pour moi de les interpréter. En plus, j’essaie toujours de retrouver l’interprétation originale quand je les chante. Ces versions initiales sont, pour moi, toujours les meilleures. Du coup, ça va peut-être vous étonner mais très souvent je les réécoute… Et, à chaque fois, que j’ai des nouveaux musiciens, je leur fais travailler mes titres en veillant aux interprétations originales. Je ne veux pas décevoir mon public.

Après cinquante ans de carrière, qu’est ce qui vous pousse à remonter sur scène?

D’abord, j’ai la chance de pouvoir encore exercer ce métier que j’ai choisi à 20 ans. Et chanter a toujours été, plus que jamais d’ailleurs, une façon de s’exprimer. La scène me rend heureux. Je travaille ma voix, j’ai commencé à prendre des cours de chant en milieu de carrière pour tout vous dire et je me suis rendu compte que, un peu comme le yoga, c’est une connaissance de soi-même… Cela joue aussi dans mon envie de monter sur scène. Et puis, j’appartiens à une génération de chanteurs qui passe son temps en tournée, sur scène, à la rencontre du public. J’ai été dressé pour ça. Comme la génération d’artistes qui m’a précédée. J’ai regardé le nombre de concerts que pouvait faire Barbara, c’était hallucinant, elle était tout le temps sur la route. Ces artistes étaient des exemples pour nous. Parfois, je croise des artistes de la jeune génération qui traînent des pieds à l’idée de partir en tournée, alors que pour nous, je pense à Souchon par exemple, qui comme moi ne s’arrête que pour écrire, la scène est essentielle. Et j’ai toujours aimé les longues tournées. La scène c’est notre métier.

De jeunes auteur(e)s ont justement participé à votre album Terrien. On y retrouve aussi des fidèles comme Carla Bruni…

Carla se retrouve être la plus ancienne (rires). Il y a aussi Barbelivien. Il a beau être de ma génération, il se trouve être un jeune auteur pour moi.

Clara Luciani, Jeanne Cherbal signent des textes de Terrien. Et on trouve aussi le rappeur Vincha. Une collaboration qui peut surprendre de prime abord.

Oui sans doute… Mais il est bon, alors je vais sûrement lui redemander des textes. J’ai à la fois envie de m’y remettre mais j’ai du mal à composer quand je suis en tournée. Ce sont des énergies différentes, la scène est un rendez-vous physique. Comme je chante jusqu’en avril ou mai, j’ai prévenu mes auteurs que je ne mettrais pas sur les textes avant juin…

Ça veut dire qu’un album est déjà en préparation?

Eh bien oui (rires). C’est ça ma vie: écrire, enregistrer, faire la promo et la tournée…

Julien Clerc en tournée. Tarifs: de 47 à 70 euros.

> Samedi 12 novembre, à 20h. Acropolis, à Nice.

> Mardi 15 novembre, à 20h. Zénith, à Toulon.

> Jeudi 17 novembre, à 20h. Dôme, à Marseille.

> Mardi 7 mars, à 20h, et mercredi 8 mars, à 20h30, au théâtre Anthéa à Antibes. Tarifs: de 28 à 67 euros.