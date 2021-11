"J'adore la Côte d’Azur": James Blunt sera en concert à Nice en mars 2022

Il aura suffi d'un single, You’re Beautiful, extrait de son premier album Back To Bedlam en 2004 (récemment désigné comme l'un des dix opus les plus vendus au monde au cours de cette décennie) pour que cet ancien capitaine de l'armée britannique chavire les cœurs et accède à une renommée internationale.

On se souvient aussi de No Bravery, sorti la même année, un titre évoquant les horreurs auxquelles il a assisté au Kosovo. De Goodbye My Lover, ou de 1973.

Le dernier projet de James Blunt, Once Upon A Mind, publié en 2019, a conforté son image d'auteur de chansons aux textes forts, emplis d'émotions et d'authenticité, évoquant des histoires qui font écho en nous.

Pour marquer ses dix-sept ans de carrière, l'artiste a décidé de réunir dans The Stars Beneath My Feet ses plus grands succès ainsi que quatre nouvelles chansons (Love Under Pressure, Unstoppable, Adrenaline et I Came For Love) et quatre performances en live enregistrées dans des festivals comme le très prestigieux Glastonbury Festival.

Attaché à la France

Une carrière dont il se souvient d'ailleurs qu'elle a commencé en France, un pays auquel il se sent lié à maints égards: "La première radio, le premier voyage promotionnel que j'ai fait avec ma maison de disques, c'était à Paris. La capitale, où je me suis produit bien des fois notamment à Bercy, est devenue comme une seconde maison pour moi. J'adore aussi la Côte d'Azur, où je suis venu à l'occasion des NRJ Music Awards et du Festival de Cannes, mais aussi pour y passer des vacances, car c'est l'un des plus beaux endroits au monde. Je vis à Ibiza, ce qui m'a permis de rencontrer des artistes français tels que David Guetta et toute son équipe! Nous y avons souvent partagé des scènes."

La scène, justement, il n'a presque jamais cessé d'y être au cours des dix-sept dernières années, pour promouvoir ses six albums successifs. D'où son envie de se poser un peu, de réunir la quintessence de son travail dans cet opus au titre planant, The Stars Beneath My Feet (qui signifie "Les Étoiles à mes pieds"): "Je n'ai pas arrêté, jusqu'à ce que survienne la pandémie. J'ai réfléchi à ce qu'avait été mon parcours jusqu'ici et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une compilation. Avec les chansons qui ont vraiment compté pour moi. Et les lives les plus marquants, que ce soit à Paris, Londres ou New York. Il y a des chansons comme Bonfire Heart, extraite d'un EP sorti en 2014, qui est l'un des titres dont je suis le plus fier. De même que Monster, la ballade que j'avais écrite pour mon père."

Autres pépites, parmi les quatre nouveautés figurant dans ce nouvel opus: Love Under Pressure, qui a été le premier single extrait de l'album. Dans le clip de cette chanson, on avait découvert le chanteur se mettant en scène dans le rôle d'un malheureux bougre tentant d'échapper à une femme voulant à tout prix l'occire! Un clip teinté d'humour qui retrace le chemin parfois chaotique que l'amour emprunte.

"Cela faisait douze ans que j'avais composé cela au piano. Je ne savais pas quoi en faire, jusqu'à ce que je sois en zoom call avec un autre chanteur, Jack Savoretti. Je me sentais à ce moment-là sous pression à cause du confinement. Cela a inspiré Jack, puisqu'il m'a dit: “On va écrire un titre qui s'appellera Love Under Pressure!""

L'amour est dans le pré

Volontiers enclin à l'humour voire à l'autodérision, James Blunt n'a pas froncé un instant les sourcils lorsque les producteurs de L'amour est dans le pré sur M6 (initialement diffusé en Angleterre sous le titre Farmer Wants A Wife) lui ont demandé l'autorisation d'utiliser You’re Beautiful comme générique de l'émission française. "C'était une idée géniale, vraiment!", commente-t-il.

L'amour, en ce qui le concerne, il l'a trouvé dans un... pré carré, celui de l'aristocratie britannique, puisque son épouse, Sofia Wellesley, n'est autre que la fille de Lord et Lady John Henry Wellesley, et petite-fille du huitième duc de Wellington! "Une rencontre rendue possible grâce à ma famille", consent-il juste à nous dévoiler, pudique, à propos de sa chère et tendre.

En attendant la tournée internationale de The Stars Beneath My Feet, qui passera par Nice le 24 mars 2022, James Blunt délivre un message de gratitude au public hexagonal, pour le soutien dont il a toujours fait preuve: " Je sais que les Français ont de véritables affinités avec les auteurs-compositeurs-interprètes. Cela m'aide à me dévoiler sur la scène dans toute ma fragilité, car ce public-là est capable d'apprécier le courage que cela représente."

The Stars Beneath My Feet Tour. Jeudi 24 mars, à 20h. Palais Nikaïa, à Nice. Tarifs: de 46,50 à 90,50 euros. Prévente sur www.adamconcerts.com dès ce vendredi 26 novembre.