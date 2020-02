INTERVIEW. "Soit on devient un vieux gâteux, soit on rajeunit. J’ai opté pour la deuxième solution!", Louis Chedid est de retour avec un nouvel album avant son concert à Saint-Raphaël

"Danser sur les décombres de la vie qui s’en va." La belle invitation que voilà. Dans son nouvel album, le premier en solo depuis sept ans, Louis Chedid fait ce qu’il sait faire de mieux: adoucir un peu le quotidien. L’auteur-compositeur a ressorti la guitare et retaillé la moustache pour présenter onze nouvelles chansons. Onze nouveaux morceaux qui sautillent ou invitent à la pause. A la contemplation. Avec un peu de sud, un peu d’orient, de mélancolie peut-être, mais pas d’apitoiement.

Après un disque et une tournée en famille –avec ses enfants, les musiciens Matthieu, Joseph et Anna, et la vidéaste Émilie–, deux livres et deux albums d’hommages bien entouré, Louis Chedid a rechargé les accus. à soixante-douze ans tout juste, l’enthousiasme intact, il s’apprête à repartir en tournée. Dans la région, ce sera le 1er avril à Saint-Raphaël.

Au moment de la sortie de Deux fois l’infini, vous aviez dit, dans L’Express, "chaque disque est la photographie d’un moment d’existence". C’est quel moment, Tout ce qu’on veut dans la vie?

Ah ah… Je crois que c’est un moment fort. D’abord, parce qu’il y a eu sept ans entre le dernier disque et celui-là. J’ai eu le temps de vivre pas mal de choses, cette tournée en famille déjà, tout le monde n’a pas la chance d’être sur scène avec sa marmaille!

Ensuite parce que j’ai écrit un recueil de nouvelles et un autre bouquin, Le Dictionnaire de ma vie, j’ai fait chanter la crème des acteurs… Je me suis nourri de plein de choses, de plein de gens.

Je ne fais pas un disque pour faire un disque, je le fais parce que j’en ai le besoin, plus que l’envie. J’ai besoin de me remettre dans ma bulle, écrire, composer. Cela fait trois ans que je travaille sur des nouvelles chansons. Et contrairement à ce que les gens pensent, quand on a des heures de vol, on n’est pas rassuré. C’est comme si on faisait son premier album.

On ne veut pas décevoir?

Exactement. On y pense. Mais je suis mon premier public et je peux vous dire que le plus grand critique de Louis Chedid, c’est moi ! Je mets la barre le plus haut possible. Parfois on y arrive, parfois on n’y arrive pas.

Besoin de faire un disque, dites-vous. Besoin que l’apaisement et la légèreté l’emportent, aussi?

Absolument. Je trouve qu’il y a suffisamment de choses anxiogènes qui nous entourent et qui nous minent le cerveau. Dernier exemple: le fameux virus, là! Évidemment que c’est grave mais… Disons que j’ai plus envie de tirer les gens vers le haut que d’être la énième personne qui va les plomber.

"Certains pensent que l’artiste doit patauger dans la souffrance… Moi non. Je pense qu’on est plus créatif quand on est bien"

Quitte à passer pour un naïf ?

Peut-être, peut-être, mais je m’en fous! Certains pensent que l’artiste doit patauger dans la souffrance et machin… Moi non. Je pense qu’on est plus créatif quand on est bien. Et puis, on peut dire des choses quand même : Anne, ma sœur Anne par exemple, ce n’était pas béni-oui-oui.

Le message était même plutôt direct…

Complètement! Mais voilà, là, j’avais envie de balancer un peu de soleil. De parler de l’intérieur des gens. L’extérieur nous assaille toute la journée, je ne veux pas contribuer à tout ça.

Parler de l’intérieur des gens, du vôtre également, avec le titre Mon enfant intérieur? C’est joli d’écrire une chanson pareille à soixante-douze ans…

Oui! Alors, j’ai une théorie là-dessus: quand on avance en âge, soit on devient un vieux gâteux, soit on rajeunit. J’ai opté pour la deuxième solution ! Mais on a tous, toute sa vie, un combat avec son enfance, une empreinte très forte.

Chez vous particulièrement. Que ce soit dans vos textes ou vos projets, comme Le Soldat Rose, l’enfance n’est jamais loin?

Ah oui, oui, oui. Quand on est artiste, on dit “jouer”. On ne dit pas “je travaille ma guitare”, on dit “je joue”. Les comédiens, pareil. On est des enfants, des adultes-anciens-enfants, avec un pied dans les deux mondes. On ne peut, malheureusement, pas s’empêcher de grandir et d’avoir des responsabilités et tout le reste, mais…

Remarquez, ce n’est pas seulement les artistes, en fait je connais plein de gens qui sont des enfants attardés! Très sensibles, qui s’émeuvent encore. Parce qu’un enfant, c’est ça. Sans filtre. Pleurer et rire d’un instant à l’autre. Je les envie, les gosses. Nous, on ne peut pas être complètement comme ça, on passerait pour des cinglés.