INTERVIEW : Silvàn Areg, ancien rappeur, prof de sport et Homme debout !

En découvrant les premières notes d’Allez leur dire, la chanson qu’il a présentée à Destination Eurovision, on a cru à l’intro d’un inédit de Georges Brassens. Puis a surgi une voix actuelle, rageuse et tendre.

Une de ces voix qui rassemble tout le monde, des gamins nourris à l’urbain, aux fidèles de Brel, en passant par les papys en perfecto et les mères de famille goldmanistes…

Synthèse de tous ces courants, de toutes ces couleurs musicales, Silvàn Areg réussit le tour de force de fédérer générations et classes sociales autour d’une imparable envie : celle de partir vivre une vie plus libre.

À la fois si neuf et si familier, biberonné à la chanson française et ancien rappeur, père de famille, professeur d’EPS et parolier de Claudio Capéo, Silvàn est tout cela à la fois. Un homme debout, un être singulier qui continue d’avancer, Sur le fil de sa jolie sensibilité.



Comment est né Silvàn Areg?

D’une manière assez inattendue : celui qui allait devenir mon manager a eu entre les mains le morceau Allez leur dire (1).

Il faisait partie des personnes en charge des sélections de Destination Eurovision, et quand il a remarqué l’intérêt suscité par cette chanson auprès de son entourage, il m’a poussé à me présenter.

À l’époque, j’étais encore dans mon statut de rappeur indépendant et d’auteur, notamment pour Claudio Capéo.

Je n’avais pas encore envisagé de me lancer de cette manière-là, mais dans le fond ça me démangeait. Parce que j’avais quelques belles chansons qui dormaient dans mon ordinateur, que je n’arrivais pas à faire vivre, et ça ne m’allait pas du tout !

J’avais eu deux ans plus tôt une petite expérience avec une maison de disques.

On avait sorti, avec mon groupe Cassus Belli, un titre, Sale journée, mais depuis je faisais du rétro-pédalage. C’était le moment de franchir le pas.

En faisant peau neuve?

Oui, afin de ne pas prendre le risque que l’on me confonde avec Cassius ou un autre groupe, exit Cassus Belli, autant revenir avec une nouvelle identité ! J’utilisais souvent Silvàn Areg sur des adresses mails.

Silvàn étant un diminutif de Sylvain, mon prénom, et Areg, mon prénom arménien. Unir les deux était pour moi une manière d’unir ma part d’Occident et d’Orient.

Et ça correspondait à tout ce que j’ai pu brasser en termes de musique aussi, la variété française quand j’étais petit, le rap et différentes influences de musiques étrangères.

Étant à la croisée des chemins sur mon parcours de vie, je trouvais ça logique d’arriver dans le même temps avec une musique au carrefour de plein de choses.

Avec comme fil conducteur, des chansons qui parlent de besoin d’air ou de refaire le monde?

C’est exactement ça. Sur le fil parle de la nécessité de faire confiance à la vie, à soi-même, de s’aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres et apporter quelque chose de positif au monde qui nous entoure.

C’est essayer d’aller de l’avant et comprendre qu’on a besoin des autres pour avancer et pour arriver là où on veut aller. C’est la différence principale : avec le rap, je partais du négatif pour aller vers le positif.

Là on ne regarde même plus le négatif, on n’y fait même plus attention ! On est seulement orienté vers le bien.

Votre aventure de rappeur indépendant vous a occupé depuis vos seize ans et a été marquée par un album sur lequel figurent des featurings avec Keny Arkana et Rohff?

Oui, il y a eu cet album sorti chez Wagram, qui nous a permis de faire une tournée dans toute la France et de toucher du doigt la vie d’artiste.

De mener le rêve que j’avais quand j’étais jeune jusqu’au bout, c’est-à-dire de faire des clips, de passer dans des magazines de rap que je lisais à l’époque et, même, de participer à l’émission Planète rap sur Skyrock.

Puis l’inspiration s’est tarie et, de 2009 à 2016, je pensais avoir tiré un trait sur la musique. Tout en ayant cette petite voix au fond de moi qui me disait qu’un jour je reviendrai, mais je ne savais pas comment.



Vous avez alors amorcé un sacré virage sur le plan personnel?

Je me suis surtout de nouveau consacré pleinement à mon métier de professeur d’EPS, dans des collèges et lycées. C’était déjà grâce à cette activité-là que j’avais pu faire en parallèle de la musique, garder les pieds sur terre et que j’ai pu ensuite construire ma vie de famille.

M’occuper de mes deux fils, Ilian et Nayel, qui ont quatorze et onze ans aujourd’hui. J’ai fait aussi du bénévolat avec l’association Doust [l’ami en persan, ndlr] dont le but est de tendre la main à des personnes en difficulté, au travers de maraudes, notamment. J’ai mis toute cette période à profit pour retrouver un certain équilibre.

Juste avant cela, je tombais du fil, je n’y étais plus accroché que par le petit doigt. Là, j’ai réussi à me rétablir, à me remettre dessus et à avancer à nouveau correctement.

En 2016, nouveau tournant pour vous avec Claudio Capéo?

Justement, un soir de maraude, j’ai retrouvé Dougson, un ancien compositeur avec lequel j’avais déjà collaboré. Dougson travaille

de son côté avec un compositeur qui habite à Villeneuve-Loubet, Erick Ness.

Ils ont fait ensemble la musique de L’Homme debout et m’ont proposé d’en écrire les paroles.On l’a enregistrée et, six mois après, on m’a appelé en me disant que le titre passait sur NRJ, qu’un certain Claudio Capéo l’interprétait. ça m’a rouvert des portes artistiques et permis de voir que j’étais capable de faire d’autres choses et pourquoi pas d’être auteur.



Vous attendiez-vous à un tel succès avec ce titre?

Oui et non ! Je savais que c’était une belle chanson, qu’elle avait une âme, et qu’elle allait toucher les gens. Tout s’est fait tellement naturellement, en dehors des circuits habituels du business.

C’était rassurant en tout cas, j’y ai vu un beau signe pour mon retour après ces quinze années de musique dans l’anonymat ou presque.



Quel souvenir gardez-vous de Destination Eurovision?

C’était un peu plonger hors de ma zone de confort. Mais, de bout en bout, cela a été une formidable expérience ! La chaleur des messages reçus du public, la deuxième place au vote du jury international, le plaisir du live, tout m’a donné un nouvel élan.

Cette deuxième carrière musicale, j’essaie d’en profiter au maximum ! Je vis plein de belles choses, comme le fait aussi d’avoir le soutien de mes élèves, de leurs parents, en plus de la validation du public. Tout cela est une formidable source d’encouragement pour moi.



Et vous allez continuer à enseigner l’éducation physique et sportive?

Je vais passer au travail à mi-temps l’année prochaine, car une tournée m’attend à partir du mois de novembre. J’aurai certainement une date à Marseille, notamment.

Je ferai ce tour en étant porté par mon mantra d’artiste : parler de choses positives, donner tout de suite de bonnes énergies, mettre la lumière en avant.



Un mantra qui est aussi celui du prof?

Vous savez, le type qui chante à la télé est le même que dans la vie ! J’essaie de faire de mon mieux avec mes élèves, d’être déjà être un bon exemple, car les actes valent mieux que les belles paroles.

Je m’efforce de les prendre en considération chacun en tant qu’individu, et rien ne me réjouit autant que de voir ces gamins se sentir mieux en sortant de mon cours qu’en y entrant…

1. L’ex-Petit Nicolas, le petit Nicolas étant

un personnage de bande dessinée de Goscinny et Sempé, le nom est déposé.

Le titre de la chanson a donc dû être changé.