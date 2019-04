INTERVIEW. "Nice, c’est un peu ma deuxième ville" pour son nouvel album Helena Noguerra a tourné un clip sur la Côte

La Reine de la piste, l’un de vos titres, porte-t-il un message féministe?

Mes textes ne sont pas frontalement engagés, le champ lexical n’est pas politique. Mais ça reste le portrait d’une femme d’aujourd’hui dite "libre".

C’est un autoportrait en fait. J’ai toujours revendiqué d’être féministe, je n’ai pas peur de ce mot, ni de déplaire. On lutte pour être égales en droit, en dignité et en liberté. Je ne veux pas être un homme ni aller à la chasse au lion avec un javelot.

Mon album est dans cette veine, c’est celui d’une femme indépendante qui n’est pas conventionnelle, qui ne cherche pas le prince charmant, qui n’est pas mariée, qui vogue...



L’amour est aussi un thème central du disque. Alors, question philosophique: c’est quoi l’amour?

C’est un peu la grande affaire de tous. On le cherche, on le rêve, on le veut. Moi, je ne sais pas trop ce que veut dire cette idée du couple, à quel point elle nous est imposée par la culture et ce que l’on en a fait.

Pour moi, l’amour est très spirituel. Pour aimer, il faut beaucoup de respect, d’humilité. Il faut oublier l’ego, être vraiment à l’autre, le regarder et le respecter tel qu’il est. Sans attendre qu’il réponde à vos désirs, sans être tyrannique, sans se sentir en danger.

La relation amoureuse et l’altérité sont très compliquées.



Le sujet est inépuisable…

J’avais lu, un jour, qu’il y a seulement trois thèmes dans l’art: la mort, Dieu et l’amour. On tourne autour du fait d’être mortel, des angoisses existentielles que cela procure. On parle de croyance, pour trouver un sens à tout ça. Je ne m’intéresse pas à trop à Dieu et à la mort. J’ai pris le créneau amour! (elle rit)