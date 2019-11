INTERVIEW. IAM: "Tant qu’on parle du voile, on ne parle pas du chômage"

Comment définir la culture hip-hop?

Akhenaton: Elle prône l’échange, le partage, la possibilité de se sublimer à travers la création. On ne s’est jamais demandé si nos amis étaient noirs, blancs, arabes... On vit ensemble.

Cette culture hip-hop, elle est en mouvement. Elle fait tomber des barrières. Parfois elle régresse, parfois elle stagne, parfois elle avance. C’est bien pour IAM aussi. Certains pensent qu’on ne joue que d’anciens morceaux sur scène.

Mais on aime bien aussi faire des tournées basées sur nos nouveaux albums. Après, c’est sûr que si on ne joue pas Petit frère, Nés sous la même étoile ou Demain c’est loin, les gens vont être déçus. Ces morceaux sont entrés dans le patrimoine de la musique française.

Kheops: Je crois qu’on a un gros problème d’ouverture à la culture hip-hop en France. Que ce soit dans les médias ou au sein de l’éducation nationale.

Aux États-Unis, on transmet tout ça dans les écoles et les universités, on prend en compte ces musiques actuelles. Ici, on reste fixé sur une culture un peu élitiste, bourgeoise, dominante. La culture des dominés n’est pas du tout prise en compte. Alors que presque 100% des jeunes écoutent cette musique.

Akhenaton: C’est juste le vecteur qui change. On peut prendre des largesses avec le programme officiel et comprendre que la culture de certains jeunes est différente, qu’il faut leur parler autrement, pour arriver au même résultat.

Est-ce que cela évolue tout de même?

Kheops: Des profs de français nous ont expliqué qu’ils avaient initié leurs élèves à la poésie avec les textes de Demain c’est loin ou Petit frère, pour arriver jusqu’à Victor Hugo. Ils ont abordé les sonorités, le rythme, les pieds… S’ils avaient attaqué de front Hugo, ça aurait pu bloquer.

Shurik’n: Le temps joue pour nous. Ceux qui deviennent profs nous ont écoutés pendant leur adolescence. Ils ont une approche de la musique radicalement différente des enseignants de notre époque.

Akhenaton: Les mots sont très liés aux maux. Ils peuvent guérir ou faire encore plus mal. On se bat pour que des gens comme Zemmour n’aient pas une trop grande liberté de parole à la télé.

On ne peut pas offrir de telles tribunes quotidiennes à des gens qui ont été condamnés par la justice pour des propos haineux.

Avec Good Morning Song, vous abordez le côté "magique" de la musique pour lutter contre la morosité...

Akhenaton: La musique transporte, elle a un pouvoir extraordinaire. Comme les odeurs, elle peut te ramener à des souvenirs, des moments incroyables.

On voulait créer un titre lumineux, aérien. J’ai une affection particulière pour ce sujet, mais c’est Jo [Geoffroy Mussard alias Shurik’n, ndlr] qui a eu l’idée du texte.

Shurik’n: Régulièrement, je me mets deux minutes sur les infos, dans ma voiture, parce que j’aime bien être au courant. Mais au bout d’un moment, j’en ai tellement marre de cette bad vibe, dès le matin. Je me dis: "Vas-y, c’est bon, je mets du son!" Et mon début de journée change.

Akhenaton: La musique, c’est ça. Elle peut changer ton humeur, te mettre dans des états pas possibles. Quand je réécoute Rap Warrior [l’un des morceaux de Yasuke, ndlr], il y a une sorte de tempête dans mes tripes.

Les paroles et l’instru évoquent des choses qui sont plus de l’ordre de la lutte contre soi-même, contre ses propres démons.

Kheops: Il y a un mot en arabe pour ça, mais il n’est pas très à la mode: djihad. Le vrai djihad. Je sais pas si tu peux le mettre dans ton article...

Akhenaton: Oh mon Dieu, ils ont dit qu’ils étaient djihadistes! Ça prouve bien que le sens des mots est important. Le second degré, le troisième degré, ont complètement disparu.

La culture et la vérité historique aussi. La vérité historique sur le djihad, c’est qu’il s’agit d’un combat interne, quotidien, pour distinguer le bien et le mal.

Sur le morceau Qui est, vous déplorez le manque de nuance?

Akhenaton: Exactement. à la base, on est un pays de culture, qui n’était pas prêt à recevoir de l’information en boucle.

À partir de septembre 2001, on s’est pris ça de plein fouet. Avant, on pouvait avoir une autre profondeur, on pouvait se poser des questions sur le monde.

Aujourd’hui, on est peut-être ceux qui s’en posent le moins. Le mode de pensée dominant écrase tout le reste et empêche l’émergence de la nuance. Ou t’es noir, ou t’es blanc. Ou t’es Charlie, ou t’es pas Charlie... En France, on est dans le manichéisme. C’est pile ou face pour chaque question.

Musicalement, Rap Warrior, lui, est très contrasté...

Shurik’n: Ce morceau est complètement atypique. Il mélange une mélodie légère de soul avec une touche carrément plus rock. Il est prépondérant pour nous. Autant l’emballage est brutal, autant le contenu est très introspectif, voire intime.

Akhenaton: C’est vraiment une question de feeling, de moment. Ce n’est pas quelque chose de réfléchi. Si un morceau arrive et qu’il s’y prête, on peut y aller.

La composition arrive toujours en amont, elle influence énormément ce qu’on écrit. à six mois d’écart, on pourrait faire deux albums complètement différents.

On a abordé des sujets sérieux, mais vous restez aussi de grands gamins, n’est-ce pas?

Shurik’n: Les cheveux sont tombés, mais la connerie a bien poussé, ouais!

Akhenaton: La connerie est toujours au rendez-vous, ne vous inquiétez pas... On reste très enfantins dans nos plaisanteries, ça dédramatise le reste.

Et vous n’oubliez pas la dimension collective et divertissante du rap...

Akhenaton: On peut aborder des sujets très engagés puis faire un morceau basé sur l’entertainment. Omotesando, qui ouvre l’album, c’est du pur ego trip à la new-yorkaise.

On avait aussi envie de proposer un cypher, un long titre avec beaucoup d’invités. ça ne se fait plus du tout, mais on a voulu tenter pour Fin des illusions. On voulait recoller avec une tradition.

Inviter les Psy 4 de la rime, vos "petits frères", c’est aussi honorer la tradition du rap marseillais?

Kheops: Les Psy 4 [le groupe de Soprano, ndlr] c’est autre chose. En tant que groupe, ils n’avaient pas fait de morceaux ensemble depuis un long moment. On les a connus quasiment enfants. On ne voulait pas les inviter séparément.

Une fois réglé les problèmes de planning, il n’y a eu aucun souci pour les réunir. On leur a fait une proposition qu’ils ne pouvaient pas refuser.

Akhenaton: Arrête, on va encore nous prendre pour des parrains!

