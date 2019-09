INTERVIEW. Féfé et Leeroy reviennent en duo avec "365 jours" un projet original à durée limitée

On les avait laissés en 2017. Féfé avec Mauve, un troisième album solo composé en suivant les traces de ces ancêtres Yorubas, du Nigeria au Brésil et Cuba. Leeroy avec Fela Is The Future, un album rendant hommage au pape nigérian de l’afrobeat, Fela Kuti, enregistré avec Seun et Femi, les fils de l’artiste.

Deux ans plus tard, revoici les deux anciens membres du collectif Saïan Supa Crew dans une combinaison inédite: en duo.

Pas de reformation du Saïan Supa Crew donc, malgré les vingt ans de l’album KLR et du tube Angela qui les ont rendus célèbres, mais un disque ensemble, 365 jours, sur lequel ils ont quand même invité quelques artistes à partager l’affiche, comme le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf et le chanteur soul californien Aloe Blacc.

Vous avez régulièrement travaillé ensemble, vous vous êtes invités sur vos projets personnels. Pourquoi cette envie d’album en duo?

Leeroy: C’est un projet qu’on avait dans un coin de la tête et on attendait le bon moment.

Féfé: C’est l’opportunité qui nous a décidés, Leeroy avait fini son projet Fela Is The Future, moi je venais de finir la tournée Mauve. On voulait du nouveau, retrouver une certaine innocence, une fraîcheur.

Et surtout, il y avait une remarque qu’on s’était faite: les premières fois sont les meilleures! Et un groupe tous les deux, c’est une première.

D’où, aussi, ce concept de 365 jours: on va limiter le plaisir. Il y a un début, il y aura une fin, et au milieu, il va falloir kiffer!

"Il y avait un peu ce challenge: est-ce qu’on peut refaire du rap avec fraîcheur et jeunesse, tout en restant nous-même?"

Ce titre, ce logo chronomètre sur vos tee-shirts… Y avait-il urgence à s’amuser maintenant?

Féfé: Tout à fait! Maintenant, sans trop réfléchir, sans se prendre la tête. Comme des enfants qui auraient un nouveau jouet. Et en sachant qu’on va pouvoir vite le défendre sur scène, c’est aussi ça l’essentiel.

Dans la présentation de l’album, vous parlez "d’exercices de style", chaque morceau semble, en effet, présenter un univers différent. Est-ce pour nous montrer que vous savez toujours faire?

Féfé : Il y avait un peu de ça, oui! Un peu de compét’ entre nous aussi, autour du flow.

Et puis, c’était surtout pour nous-même, parce que le rap est une musique vivante, qui bouge tout le temps. Ça fait dix ans, on va dire, que les gens ne nous ont pas vus dans le rap, on a exploré différents domaines, on a fait des mélanges…

Donc il y avait un peu ce challenge: est-ce qu’on peut refaire du rap avec fraîcheur et jeunesse, tout en restant nous-même?

Et alors, est-ce qu’on peut faire du rap à quarante ans passés?

Féfé: Vous avez écouté, à vous de répondre! (rires)

"Le maître-mot reste le plaisir."

Cet âge qui avance, ça vous permet aussi d’aborder certains sujets différemment, avec encore plus de recul?

Leeroy: Bien sûr, même si finalement, depuis toujours, on a aimé le décalage, le second degré, l’humour sur nous-même. Le maître-mot reste le plaisir.

On a vu beaucoup de reformations de groupes des années 1990-2000, on a dû vous proposer de reformer le Saïan Supa Crew?

Féfé: On nous le demande tout le temps mais, Saïan, c’est particulier…

On s’était formés avec le cœur, avec une vibe. C’est très fragile, la vibe. Surtout quand il s’agit de six gars. Trouver un équilibre entre tous, c’est difficile. Et depuis le départ, même quand on était jeunes, on n’a jamais rien fait pour les sous.

On a toujours été là pour créer, pour s’amuser. Ça ne va pas changer maintenant. On n’a pas retrouvé cette osmose, c’est pour cela qu’il n’y a pas eu reformation.

Et vous, y a-t-il des groupes que vous aimeriez voir se reformer?

Féfé: Ah, bonne question…

Leeroy: Les White Stripes, tiens!

Féfé: Le Wu-Tang, mais ils le font déjà. Leaders Of The New School aussi, un groupe de rap à l’ancienne ! Et puis NWA…

Mais, en fait, non. Bien sûr, j’aimerais les revoir sur scène, mais ce sont comme des chrysalides, c’est figé dans le temps et on ne peut pas y toucher.

De toute façon, on ne retrouvera jamais ce qu’on a ressenti en les écoutant quand on avait vingt ans. J’avoue, ça m’a fait plaisir de voir NTM se reformer, c’était une petite madeleine de Proust…

Mais j’aime les vraies histoires. Si un groupe se reforme, il y doit y avoir une énergie, quelque chose à dire.

Leeroy: On a peur de la déception, aussi, parce que ça ne sera jamais pareil.