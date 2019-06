INTERVIEW. Connaissez-vous Bon entendeur? Les as de la mixtape nous présentent "Aller-retour" leur premier album

Quand vous avez commencé à poster des mixtapes, visiez-vous un tel succès?

On a toujours eu la volonté de se faire plaisir et de faire plaisir à nos copains, ceux avec qui on se retrouvait en soirée.

Mais si on nous avait dit un jour qu’on monterait un vrai live et qu’on ferait un album, on ne l’aurait tout simplement pas cru. D’année en année, il y a toujours une brique qui vient s’ajouter.

Qui fait quoi chez Bon Entendeur?

Pierre, qui est né à Nice, et Arnaud sont sur scène. Ils ont une grande complicité, ils se connaissent depuis le collège. Moi, je vais plus être celui qui gère les mails et la communication.

Initialement, je m’occupais des détails de la tournée. Sinon, on aime bien tout faire à trois, on cherche les sons ensemble. Pierre assure plus l’aspect technique de la production, c’est lui qui a "les mains dans le cambouis".

En novembre, vous ferez l’Olympia. Puis le Zénith de Paris en 2020...

On avait en tête de remplir l’Olympia, parce qu’une grosse partie de notre audience est parisienne. Mais on ne pensait pas y arriver en l’espace de cinq semaines. Le Zénith de Paris, c’est gros, mais on a un an pour le remplir.

Grâce à l’album, on espère toucher une audience plus vaste et différente. Les mixtapes touchent un public assez particulier, on reste dans une niche. Certains nous découvrent à peine en radio, avec notre dernier morceau, La Rua Madureira, une revisite du titre de Nino Ferrer.