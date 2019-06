INTERVIEW. "Ce n’est pas humain d’être attendue sur tes moindres faits et gestes", de retour avec son nouvel album, Shy'm se confie

"C’est la première fois que je me dévoile de façon si intime. J’ai forcément peur des retours"

Comment avez-vous trouvé cet exercice?

C’est une mise à nu. Ce n’est pas évident, surtout après tant d’années à être exposée. Avant, je n’avais pas vraiment conscience de ne pas aller assez au fond des choses. Sur Héros [son précédent album, sorti en 2017], j’avais écrit la moitié des textes, j’y décrivais beaucoup de mes failles. Mais il restait une certaine pudeur, il fallait lire entre les lignes.

Sauf que je n’en avais pas conscience, parce que c’est mon caractère.

Comment se sent-on quand on écoute ces enregistrements?

On prend une petite claque à chaque fois. Certains morceaux demandent du temps pour être digérés. Après, ce n’est pas mon but de vivre ma passion de façon lisse et insipide.

Il faut que la musique transperce.

Je crois que si j’arrive à être bouleversée par un titre, il est possible que mon public le soit par la suite. Je croise les doigts pour que tout ça soit bien accueilli.

C’est la première fois que je me dévoile de façon si intime. J’ai forcément peur des retours.

Vous croyez que votre public "traditionnel" peut être surpris par ces rythmes plus rap?

Aujourd’hui, la musique se consomme de tellement de façons différentes...

Avec Internet, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming, il y a quand même peu de gens, surtout parmi les dernières générations, qui vont vous dire qu’elles n’écoutent que du rock, du rap ou de la variété française. Heureusement, toutes ces frontières n’ont plus trop de sens depuis un certain nombre d’années.

Il n’y a plus forcément toutes ces cases dans lesquelles on doit rester.

On a des rappeurs qui se mettent à chanter. La musique pop et commerciale peut bosser avec des artistes plus underground.

C’est cool, parce que la musique, c’est le mélange, le partage.

C’est la première fois que vous invitez autant de monde sur un disque...

Je voulais bosser avec Youssoupha et Jok’air. Et puis j’ai pu rencontrer Brave ou Kemmler par le biais de Tefa. Ils n’ont pas la même notoriété, mais ils occupent une place super-importante dans cet album. On les retrouve sur les titres un peu plus sombres comme Absolem et Déteste-moi.

Le revers de la médaille de la célébrité vous pèse beaucoup?

Il y a tous ces démons, ces boulets qu’on traîne avec soi. Dans cette vie-là, tellement exposée et folle, il y a peut-être des choses plus difficiles à vivre, à contrôler.

Même si j’ai un tempérament très positif et que ce métier m’a toujours fait beaucoup de bien, ça ne fait pas pour autant de moi quelqu’un d’uniforme et épanoui.

Même si vous en jouez parfois, vous arrive-t-il d’être agacée par tous les commentaires qui concernent autre chose que votre musique?

J’ai toujours eu conscience de cela, je sais que je joue avec l’image. J’ai toujours voulu faire des clips où j’affichais un côté sexy, féminin.

Quand on commence jeune dans ce milieu, il faut être solide.

Ce n’est pas humain d’être hyper exposée, de grandir avec les gens, d’être attendue sur tes moindres faits et gestes, sur la moindre parole, tout en gardant un certain équilibre et en restant saine. Ce n’est pas simple, c’est une course de fond.

Vous venez également de découvrir un autre monde, en jouant le rôle d’une psycho-criminologue dans la série Profilages, pour TF1...

C’était beaucoup d’émotions, parce que c’était tout nouveau. J’ai passé des castings et j’ai pris des cours pendant trois semaines. Puis je me suis retrouvée avec tous ces comédiens de métier, qui connaissent leur personnage sur le bout des doigts.

On a tourné deux épisodes de la saison 10, pendant un mois de travail intensif. J’avais le cœur qui palpitait à mille à l’heure. J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai prié pour que ça passe. Et pour que je m’amuse aussi, même s’il y avait de l’angoisse.

