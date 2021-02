INTERVIEW. Avec son deuxième album, "Meilleure vie", Jérémy Frérot affiche un visage "plus solaire"

En un peu moins de trois ans, Jérémy Frérot a sans doute appris à avoir appris à voir le verre à moitié plein.

Sur Matriochka, son premier album solo après la séparation des Fréro Delavega, la tonalité était mélancolique. Le chanteur y laissait entrevoir ses failles sur des mélodies aux élans électroniques.

Sur Meilleure vie, le natif de Bruges, en Gironde, semble décidé à laisser entrer le soleil. L’amour, la fête, l’audace, le monde que l’on laissera à nos enfants (il vient d’avoir un deuxième enfant avec l’ancienne nageuse Laure Manaudou)...

Tous ces thèmes flottent sur des mélodies chaudes, où sa voix vient se poser naturellement.

On a l’impression de retrouver un homme différent de celui qui chantait sur Matriochka...

Beaucoup de choses ont changé. Personnellement, je suis beaucoup plus solaire. J’ai moins de blessures et d’incertitudes. ça se ressent dans la musique je fais. Sur Matriochka, on voyait bien que je me posais des questions. C’était un nouveau projet.

Vous parvenez à être optimiste en cette période de pandémie ?

Cela m’a plutôt inspiré en fait. J’ai voulu en tirer uniquement du positif, essayer d’aller de l’avant. Si tout cela existe, c’est quand même un peu de notre faute. Aujourd’hui, c’est concret. Il faut assumer et avancer. En tout cas, je ressens le fait d’être assez important pour faire du bien aux gens et leur éviter de broyer du noir.

Le titre de l’album est explicite...

Voilà. Il faut avoir envie d’avoir une meilleure vie. Que ce soit dans l’instant présent, en essayant de passer chaque moment de la meilleure manière possible, avec n’importe qui, n’importe où. Ou de manière plus générale dans le futur, en pensant à nos enfants. Tout ce qui est en train de se passer, ça va s’arrêter. Mais ça reviendra, et beaucoup plus fort.

Devenir père a changé votre regard ?

Oui, aujourd’hui, on éduque nos enfants en leur inculquant l’attention et le respect des autres. Le respect de l’environnement est fondamental aussi. On essaye d’avoir une vie écoresponsable. C’est quand même l’un des points les plus importants. Ce côté écologique, on le perçoit un peu dans la chanson J’ai la mer. Il y a aussi l’idée de ne pas suivre les sentiers battus. On peut aussi marcher sur le côté et voir la vie de manière plus heureuse.

La chanson Fais-le invite aussi à l’audace ?

Elle est adressée à tous ceux qui doutent. Clairement, il faut essayer, oser. On n’est plus obligé de faire un seul métier durant toute notre existence, on peut changer plein de fois, tenter plein de choses. Il faut aussi échouer pour trouver ce qui nous plaît.

De votre côté, il y a quand même eu beaucoup de succès...

Oui, mais avant de faire de la musique, je n’étais pas en échec scolaire, mais presque. J’étais un peu à la dérive, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Parce que j’avais échoué plusieurs fois. J’ai fini par me dire qu’il fallait faire de ces échecs une force, pour faire autre chose que ce qu’on me proposait.

Le bar que vous avez ouvert dans le bassin d’Arcachon, Le Pestacle, vous a inspiré le titre du même nom...

Depuis longtemps, avec mon meilleur pote, on rêvait d’avoir un endroit à nous, pour créer notre propre ambiance. J’avais reçu une compo très funky de Romain Joutard et Julien Grenier [les réalisateurs de l’album, lire encadré, ndlr]. Je me suis dit qu’il fallait quelque chose d’hyper joyeux, qui représente cette envie de danser tout le temps. Le Pestacle collait bien à ça. Quand on y entre, on est heureux. On est content de ce qu’on mange, de ce qu’on voit, de ce qu’on écoute, de ce qu’on boit.

Pourquoi avoir choisi Un homme comme premier single ?

C’était vraiment la chanson qui faisait bien le pont entre le premier album et celui-ci. Je me pose vraiment ces questions. Je trouvais que c’était vraiment ce titre qu’il fallait en guise de première prise de parole.