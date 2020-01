INTERVIEW. André Manoukian: "La musique est tiraillée entre le sacré et le sucré"

Lorsqu’il décroche, André Manoukian nous demande de lui rafraîchir la mémoire. "De quel spectacle voulez-vous que l’on parle ?" C’est vrai qu’il pourrait s’y perdre, "Dédé les doigts de fée".

D’ici le mois de mai, il ne cessera d’alterner entre ses concerts en compagnie du pianiste Jean-François Zygel, ses prestations avec les chanteuses China Moses, Robin McKelle ou Elodie Frégé, ainsi que les dates du Chant du périnée, le show qui l’amène ce vendredi au casino Partouche, à Hyères.

Une fois lancé, le pianiste d’origine arménienne se montrera intarissable et facétieux, comme souvent.

Le nom de votre spectacle intrigue...

Oui, mais il est assez évident. Pour chanter correctement, il faut que ça vienne du périnée. C’est le muscle naturel du chant, il y a une contraction et l’air monte naturellement, avant d’exciter les cordes vocales.

On est un peu dans la même technique que celles qu’on apprend aux femmes enceintes pour respirer pendant l’accouchement.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de tenter ce pari?

Pendant mes concerts, j’ai pris l’habitude de parler entre les morceaux, pour expliquer un peu ce qui allait se passer. Quand je fais du jazz avec China Moses, ça m’amuse de raconter l’histoire d’un standard.

La perception qu’on a de certains morceaux est totalement différente de celles des Anglo-Saxons, puisqu’on ne fait pas gaffe au texte.

Parfois, on croit écouter une belle chanson d’amour, alors que la meuf est en train de dire que son mec est un gros bâtard qui l’a trompée. Et il y a des gens qui prennent des titres comme ça pour leur mariage, genre Cry Me A River ou Every Breathe You Take, de The Police.

Au fil du temps, des directeurs de salles m’ont fait remarquer qu’on n’entendait ces explications nulle part ailleurs et que ce serait sympa d’en faire un spectacle.



Quelles sont les thématiques développées dans votre Chant du périnée?

Déjà, je raconte comment je suis tombé amoureux de la figure de la chanteuse, de manière fortuite, en enregistrant mon premier disque de jazz. La voix, c’est le plus bel instrument qui existe pour un compositeur.

Avant, je ne me fixais que sur l’instrument. Je joue du piano depuis l’âge de six ans. Quand j’ai rencontré le jazz, je n’étais intéressé que par les grands pianistes, le système pentatonique, le jazz-rock… Honnêtement, en dehors de ça, je ne faisais pas la différence entre Sheila et Stevie Wonder.

Sur scène, derrière mon piano, j’explique aussi pourquoi la voix me fait un tel effet. La musique provoque des transformations physiques. Chair de poule, transpiration de la moustache, érection capillaire, larmes… Tout ça ne passe pas par la tête.



Cette dimension instinctive vous intéresse beaucoup?

Oui, ça m’enchante. Le deuxième sujet que j’évoque, c’est l’improvisation, la quête d’un musicien pour retrouver sa liberté. À la fin du XIXe siècle, on s’est mis à "académiser" tout ça. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, on a désappris sciemment une technique.

C’est quand même dingue! J’évoque tout ça au travers de mon expérience.

À quoi a-t-elle ressemblé?

J’ai commencé par le classique, mais avec une prof particulière. C’était une gourmande, une grosse dame qui m’a appris la sensualité des notes. Elle me disait : "Une note, c’est comme une balle qui rebondit."

À treize ans, j’ai écouté mes premiers disques de jazz. Quand j’ai voulu improviser, c’est devenu la croix et la bannière. À l’époque, il n’y avait pas de cours de jazz dans les conservatoires, j’ai dû partir aux États-Unis.

Là-bas, on m’a donné une demi-feuille de papier et on m’a expliqué que tous les secrets tenaient sur trois portées. Mais pourquoi on ne dit pas ça aux enfants ici?

Apprendre le solfège à un gamin avant de le laisser jouer de son instrument, c’est comme si vous disiez à un enfant : "Je ne te parlerai pas et tu n’auras pas le droit de parler avant de savoir lire ou écrire". C’est absurde.

Pourquoi est-ce ainsi, selon vous?

La musique s’est embourgeoisée à la fin du XIXe. On a commencé à considérer que le répertoire était sacré.

Auparavant, on ne jouait pourtant pas la musique des morts. Bach, on l’a redécouvert cent ans plus tard. Le classique est devenu une musique de classe. Alors qu’au temps de Mozart, les opéras étaient populaires, les paysans y allaient avec leurs poulets!



Vous portez un autre regard sur les grands musiciens…

Mozart composait à l’âge de trois ans, mais il n’écrivait rien. Il jouait sur son clavecin et son père notait, parce qu’il fallait bien garder une trace quelque part. Mais ce n’était pas aussi figé, on pouvait improviser à partir d’une partition, il y avait des concours.

Mozart faisait des battles avec [Muzio] Clementi, Bach avec [Louis] Marchand…



L’amour et la sensualité les inspiraient?

L’érotisme fait partie de la musique. Et l’amour est une source d’inspiration formidable. Les plus grands moments d’inspiration arrivent quand on vient de se faire larguer. Beethoven, par exemple, il n’y arrive pas avec les filles.

C’est pour ça que ses accords sont très tendus. Mozart, lui, est beaucoup plus léger. De son côté, Wagner a inventé la cadence non résolue parce qu’il n’arrivait pas à conclure avec la femme de son sponsor.

C’est plaisant d’amener de la légèreté à ces "monuments"?

Oui, parce que la musique est tiraillée entre le sacré et le sucré. Du temps des Grecs, la musique apollinienne et la musique dionysiaque cohabitaient déjà. La première élevait vers la spiritualité. L’autre, plus basée sur le rythme, la transe et l’oubli de soi, permettait de renouer avec son animalité.

Platon a commencé à foutre la merde, en considérant qu’il y avait une bonne et une mauvaise musique. Ensuite, les Chrétiens ont transformé ça en opposant la musique de Dieu à la musique du diable.

André Manoukian dans Le Chant du périnée.

Vendredi 10 janvier, à 20 h. Casino Partouche,

à Hyères. Tarifs : 34 €, réduit 29 €.

Rens. 04.94.12.80.80.

www.casino-hyeres.partouche.com