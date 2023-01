Intelligence artificielle musiciens et "robots" à l’unisson? Au Midem à Cannes, on a assisté à un show novateur

L’apparition des pédales d’effets pour les guitares, l’émergence des synthétiseurs et des boîtes à rythmes puis la musique assistée par ordinateur. À chaque nouvelle avancée technologique, la crainte de voir l’Homme mangé tout cru ou de tomber dans un art totalement dévoyé a surgi. Et ces éléments ont fini par intégrer la boîte à outils de tous les artistes (même si certains intégristes sont encore persuadés du fait que la musique électronique n’est pas de la "vraie musique").

Humains aux manettes

Ceci étant, l’intelligence artificielle (IA), dont le public commence à mesurer la puissance avec l’agent conversationnel ChatGPT, semble susciter encore plus d’inquiétude. Cette fois, ce serait donc la dernière heure des créateurs en chair et en os? Ce n’est pas l’avis de Jean-François Trubert. Professeur des universités en musicologie, également chargé de mission des industries créatives et culturelles à l’Université Côte d’Azur, il tenait une conférence avec deux de ses doctorants à la Gare Croisette, "annexe" du Midem + (Marché international du disque et de l’édition musicale), organisé au Palais des festivals, à Cannes. "On parle simplement d’algorithmes de calcul qui sont placés à l’intérieur d’une machine par des humains. C’est l’un et l’autre, l’un avec l’autre."

Jean-François Trubert place les enjeux sur un autre plan. "La vraie question, c’est comment on va composer avec ces outils. Et surtout comment on protège le statut des artistes vivants. Les IA de type deep learning aspirent tellement de données sur Internet, sans forcément payer de droits. C’est plus problématique. Notre rôle en tant qu’universitaires est de proposer des alternatives qui protègent ce statut et permettent de développer la créativité."

Quelques heures plus tard, sur la scène Hi5 Studio, au Palais des festivals, l’artiste électronique Oceanvs Orientalis présentait un set réalisé à l’aide d’outils d’IA développés par Sony CSL. Représentant cette société, Michael Turbot tentait aussi d’adoucir les frayeurs suscitées par l’IA. "Quand j’ai commencé à travailler sur ces sujets, il y a presque vingt ans, tout le monde pensait qu’on était des gens dangereux. Maintenant, tout le monde a une curiosité pour notre travail. On développe des outils pour les artistes, avec les artistes. L’IA est juste un outil de plus, comme les sampleurs ou les synthétiseurs."

"Comme un musicien supplémentaire"

Avant de démarrer son concert, le Turc Oceanvs Orientalis a pour sa part livré quelques explications sur son processus créatif. "S’appuyer sur l’IA, c’est comme avoir un musicien supplémentaire avec vous. Aujourd’hui, ce que vous allez entendre n’est pas fait à 100% par l’IA, il y a certaines parties intégrées à l’ensemble."

Pour compléter ce dispositif, l’artiste portait un bandeau muni de capteurs analysant ses pulsations cardiaques, sa température et d’autres paramètres pour générer des projections vidéo sur un cube de toile entourant ses machines. Avec tous ces artifices, on l’a senti capable de monter un concert abouti, non dénué d’émotions. Même si la configuration de la salle et le côté pro du salon ne permettaient pas vraiment de se déhancher.