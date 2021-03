Grammy Awards 2021: Megan Thee Stallion, Beyoncé et Taylor Swift reines de la soirée, découvrez le palmarès

Les Grammy Awards ont permis à la reine Beyoncé de battre le record de récompenses pour une artiste féminine dans cette compétition et récompensé sa dauphine, la rappeuse Megan Thee Stallion, sacrée révélation de l'année.

Taylor Swift a elle aussi battu un record, devenant la première artiste féminine à décrocher à trois reprises le trophée de l'album de l'année, à égalité avec des géants comme Stevie Wonder, Frank Sinatra et Paul Simon.

Lors d'une soirée qui a fait la part belle aux femmes, l'artiste H.E.R a été primée pour son titre "I Can't Breathe", inspiré par les manifestations antiracistes qui ont secoué les Etats-Unis l'été dernier, et la jeune Billie Eilish a remporté le Grammy Award de l'enregistrement de l'année pour la deuxième année consécutive.

La soirée de gala, qui se déroulait à Los Angeles presque un an jour pour jour après les premières fermetures de salles de concert américaines sous la menace du coronavirus, était entourée de strictes précautions sanitaires, avec stars masquées et gardant leurs distances, mais les prestations chocs étaient au rendez-vous.

Avec 28 Grammy au total, "Queen B." est entrée dans l'histoire des Grammy Awards en battant le record pour une artiste féminine dans la compétition, et celui pour un chanteur (homme ou femme).

Voici les récompenses dans les principales catégories:

- Album de l'année: "Folklore" de Taylor Swift

- Enregistrement de l'année, attribué pour la performance globale d'un titre: "Everything I Wanted" de Billie Eilish

- Chanson de l'année, attribué aux auteurs/compositeurs: "I Can't Breathe" de H.E.R.

- Révélation de l'année: Megan Thee Stallion

- Meilleure vidéo musicale: "Brown Skin Girl" de Beyoncé, Blue Ivy et WizKid

- Meilleur album de rap: "King's Disease" de Nas

- Meilleur album de rock: "The New Abnormal" de The Strokes

- Meilleur album vocal pop: "Future Nostalgia" de Dua Lipa

- Meilleur performance pop solo: "Watermelon Sugar" de Harry Styles

- Meilleur duo ou performance collective pop: "Rain On Me" de Lady Gaga et Ariana Grande

- Meilleur album de musique urbaine contemporaine: "YHLQMDLG" de Bad Bunny

- Meilleur album de R&B: "Bigger Love" de John Legend

- Meilleur album de musique alternative: "Fetch the Bolt Cutters" de Fiona Apple

- Meilleur album de musique du monde: "Twice As Tall" de Burna Boy