"Grâce au confinement, on a retravaillé l'album". Bénabar dévoile son 9e opus

Il a toujours l’œil affûté et les oreilles qui traînent, prêt à croquer les petites joies et les travers de ses contemporains. Le temps passe et Bruno Nicolini conserve toujours la même fraîcheur lorsqu’il s’agit d’entrer en studio.

Pour Indocile heureux, son neuvième album, il a même eu l’occasion de s’y mettre deux fois. Au lieu de ruminer pendant le premier confinement, Bénabar et son entourage ont replongé dans les enregistrements pour leur donner un nouveau souffle.

Dans son sillon habituel, avec quelques touches de couleur nouvelles, l’artiste désormais âgé de cinquante et un ans signe douze titres alternant entre l’amour, l’humour et la douce nostalgie. Il nous en parle depuis Paris au téléphone, "dans l’immeuble de Sony, complètement désert, alors que d’habitude, ça grouille dans tous les sens ici. C’est un peu curieux, mais qu’est-ce qui ne l’est pas en ce moment?"

Comment appréhende-t-on une sortie d’album dans ce contexte particulier?

Il y a toujours un frisson d’émotion quand on sort un disque. Il est toujours là, comme pour le premier. C’est bon signe, ça veut dire que je ne suis pas encore devenu complètement con. J’arrive encore à avoir des émotions, à être bouleversé par cette chance inouïe de pouvoir faire de la musique.

Vous aviez terminé Indocile heureux avant le confinement, mais vous avez souhaité le retravailler?

Exactement, il était à deux doigts de partir en fabrication. Le confinement arrivant, il y a eu une période de flottement. On s’est dit qu’au lieu de déprimer, on allait refaire des chansons. On a rouvert le dossier et c’était une décision très heureuse. Revenir sur un album fini, ça reste une sorte de fantasme, parce qu’on a toujours tendance à vouloir toucher des choses.

Vous avez été porté par un nouvel entourage?

Oui, ça s’est fait comme ça, sans réelle volonté. Mon nouveau manager, Sébastien Farran, m’a présenté Bertrand Lamblot [qui a collaboré avec Johnny Hallyday, Renaud, Louis Chedid, Tryo, ndlr]. Les choses se sont faites naturellement. Et c’est souvent meilleur comme ça.

Dans cette team, il y avait le Niçois Régis Ceccarelli...

On s’est tous très bien entendus. Régis, il fait partie d’une dynastie de musiciens chevronnés, avec son père, André. Johann Dalgaard s’est occupé des premières sessions. Régis est arrivé sur la deuxième partie de l’album, celle qui a été refaite pendant le confinement. Il avait pour mission d’ajouter des chansons, sans dénaturer le reste. Lui et Johann ont été brillants.

Comment résumeriez-vous la direction de ce nouvel album?

C’est difficile de résumer, parce que c’est trois ou quatre ans de boulot, pendant lesquels on vire des choses et on en remet. à vrai dire, c’est en discutant avec vous, les journalistes, ou des gens qui écoutent l’album, qui me parlent de sa teneur. On est tellement la tête dans le guidon qu’on n’a pas de vision large. Et c’est peut-être mieux comme ça, on analyse moins et on se libère.

Le premier single se nomme Tous les divorcés. Sujet brûlant?

Je ne suis pas encore divorcé, non. Mais je fais souvent écouter cette chanson à ma femme. Pour qu’elle se rende compte de la chance qu’elle a de m’avoir encore (il se marre). La chanson n’est pas que sur le divorce. Elle parle de la succession d’amours qu’on peut avoir dans une vie. Des fois, on a tendance à rejeter telle ou telle période. Mais je crois qu’il faut embrasser toute son histoire et célébrer les amours. Le deuxième et le troisième ne sont pas forcément moins importants que le premier.

Avec Un Lego dans la poche, vous voyez votre fils aîné grandir si vite?

J’ai souvent raconté la vie de mes gosses, elle m’émeut et m’inspire. Quand mon fils est né, j’avais fait une berceuse. Maintenant, il est adolescent, alors j’ai fait cette chanson-là. Il y a ce moment de transition, très fugace, où l’on quitte l’enfance, où l’on commence à avoir des problématiques de grands. Mais même quand on grandit, on a le droit de vouloir monter un Lego d’Harry Potter, c’est pas la honte. Faut pas lutter contre ça!

Sur Au nom du temps perdu, vous évoquez une "réconciliation" lors de funérailles...

J’avais cette chanson depuis longtemps. Il y avait une version pour un album de Johnny, il y a peut-être vingt ans, qui n’avait pas été retenue. C’était dans le même esprit, même si elle ne ressemble pas du tout à celle d’aujourd’hui. C’était un peu plus western, viril. Mon copain Michel Delpech la voulait à un moment, mais ça ne s’est pas fait. Moi, je trouvais ça un peu trop viril, trop installé. Et puis avec le temps, je me suis senti un peu plus à l’aise dans ce rôle-là.

Indocile heureux, ça vous décrit bien?

J’avais plein d’autres idées en tête. J’avais noté celle-ci, pour le sens de la formule. Mais ce n’est pas celle-ci que j’avais retenue. Mon manager a tranché, en me disant de ne pas chercher plus loin. C’est vrai que j’ai un peu ce profil-là. Je ne suis pas un homme docile, mais je ne veux pas jouer le rebelle non plus.

Près d’un quart de siècle après vos débuts, être "à la page" compte pour vous?

L’air du temps, je m’en fous. Parce que ça implique aussi un côté un peu opportuniste, grégaire. Je sais qu’une partie de mes confrères est obsédée par ça. Moi, c’est par l’inverse. C’est pour ça que j’assume ces références de grande variété française. C’est comme le bon goût, j’aime pas du tout ça. J’ai même une tendresse pour le mauvais goût. J’aime aller à l’opposé par jeu. Même si dans les blagues, il y a toujours un fond de vrai. Ce qui m’obsède et m’empêche de dormir c’est : est-ce que mes chansons sont touchantes ? Est-ce que mes paroles un peu rigolotes font sourire les gens?