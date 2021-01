"Fred m'avait demandé de continuer". Catherine Ringer fête les 40 ans des Rita Mitsouko avec la philharmonie de Paris

Cette tournée de 2019 renvoie à celle initiée en 2007...

Celle de 2007 était axée sur le dernier disque qu’on avait fait avec Fred, Variéty. Pendant l’été, alors qu’on était en tournée, Fred est tombé malade, et il est mort trois mois plus tard de ce cancer fulgurant. Comme il m’avait demandé de continuer, on est remontés sur scène trois mois après. Sur ce disque-là, Fred avait très envie de revenir à des choses simples, guitare-voix, un peu à ses sources, et les musiciens aussi. On a souvent changé de style et d’orchestre, passant du funk à des choses plus technologiques. Et parmi les quatre-vingts chansons que nous avons faites, on a sélectionné pour ce live de 2019 des gros tubes comme des titres moins connus.

Après avoir longtemps été pudique à son sujet, vous racontez dans la chanson C’était un homme la vie de votre père, l’artiste peintre Sam Ringer?

J’étais en train de composer une mélodie dans des tonalités assez graves sur mon piano, lorsque je me suis fait la réflexion que cette musique entrait en résonance avec le chemin de vie de mon père. Un parcours à la Primo Levi, avec de la résilience et une envie irrésistible chez lui de venir vivre à Paris. C’est ma mère qui me l’a raconté, car lui ne disait pas grand-chose. Cette énergie vitale pour aller contre la mort est dans mon hérédité. Que ce soit du côté de mon père, qui a survécu à neuf camps de concentration, mais aussi du côté de ma mère qui venait d’une famille de grands résistants. J’ai même une cousine qui était dans le groupe Combat, et qui est aux Invalides.

Victoire en 2012 de la meilleure artiste féminine et prix spécial de la Sacem, vous avez accompli en parallèle une riche carrière en tant que Catherine Ringer?

J’ai fait plein de trucs en effet avant, pendant et après les Rita, du théâtre musical aux musiques de films, en passant par une comédie musicale, en 2004, avec Alfredo Arias. En fait, je n’ai pas arrêté depuis mes dix-sept ans et, en ce sens, le confinement m’a permis de souffler un peu! Mais je ne me vois pas, pour l’instant, refaire dans l’immédiat un album solo. J’ai davantage envie de faire des collaborations ponctuelles avec d’autres artistes. Et de revenir, qui sait, à l’occasion de la prochaine tournée dans votre région, où j’ai vécu à douze ans mes premières transes musicales, en écoutant notamment, au Festival de jazz de Saint-Paul-de-Vence, un artiste tel que Sun-Ra...