Eurovision Junior à Nice: la France conserve son titre grâce à Zoé, 13 ans

C’est une grosse machine. Un show plein de paillettes et de mouvements de caméra spectaculaire calibrés pour un rendu télé impeccable. Dans les tribunes, même topo avec des spectateurs ayant bien garni le Palais Nikaïa. Sur la scène, seize pays en lice. Et, même si certains auraient aimé que l’histoire se termine comme au bon vieux temps de "L’école des fans", téléspectateurs et jury ont été mis à contribution pour départager ces enfants âgés de 9 à 14 ans.

Pas forcément une mince affaire. D’abord parce que ces petits-là ont bossé comme des titans pour assumer leurs costumes de "héros", le thème choisi pour emballer cette édition 2023 de l’Eurovision junior. Mais aussi, il faut bien le dire, parce que plusieurs prestations se ressemblaient sacrément, avec leurs refrains "power pop" taillés pour faire lever les foules ou intégrer les playlists des radios.

Spectacle rythmé

Trève de fine bouche. Sous la conduite de l’élégant duo Olivier Minne-Laury Thilleman, épaulé par l’influenceuse Ophenya, avec Carla Lazzari et Stéphane Bern aux commentaires pour France 2, le spectacle tenait sacrément la route, avec une certaine énergie. On commençait par dire "je t’aime" dans toutes les langues avec la candidate espagnole, juchée sur une valise géante. On poursuivait avec une scénographie plus épurée pour accompagner la belle performance vocale de la jeune Maltaise Yulan. Puis l’Ukraine débarquait avec la toute petite Anastasia Dymid, qui embarquait tout le monde avec un refrain catchy, léger et sucré comme une bulle de chewing-gum.

Un peu plus tard, on retrouvait le Royaume-Uni avec Stand Uniqu3 avec un girls band placé devant un fond de buildings sombres. Changement de décor avec Tamara Grujeska, pour la Macédoine du Nord, qui optait pour une ambiance forêt embrumée. Les Yan Girls, avec leur combo look de bikeuses et beats plus hip-hop donnaient un coup de fouet au spectacle. La pression montait à l’arrivée de Zoé Clauzure pour la France (lire par ailleurs). On changeait encore de registre avec la prestation très EDM, survitaminée, du duo néerlandais Sep et Jasmijn.

Avant l’annonce des résultats, d’anciens concurrents français chez les juniors (Angelina, Valentina, Enzo, Lissandro) interprétaient "We are the world", avant de laisser leur place à Amir, réprésentant de la France chez les "grands" en 2016.

"Tous ces mois de travail ont payé"

Elle a commencé à jouer sur un piano en forme de cœur. "Cœur", c’est aussi le titre de la chanson qui a permis à Zoé Clauzure de terminer en tête des votes du jury, avant d’accroître son avance grâce aux votes du public. Refrain parfaitement entraînant, bonne bouille, belle aisance devant les micros, celle qui vit à Montrouge (Hauts-de-Seine) a su séduire l’Europe et offrir une troisième victoire à la France depuis la création du concours junior, en 2003 (Lissandro s’était imposé l’an passé, Valentina avait brillé en 2020). Zoé Clauzure devance la concurrente espagnole, Sandra Valero, et les Arméniennes Yan Girls.

"Donner de l’espoir à ceux qui ont connu le harcèlement scolaire"

Après avoir interprété une deuxième fois son morceau fétiche, avec la voix un peu cassée par l’émotion, la petite Française a partagé sa joie: "Je suis hyper contente. Sur scène, j’étais déterminée, j’avais envie de donner toute mon énergie. Tous ces mois de travail, avec ma mère, mes équipes digitales, mes danseuses et tous ceux qui m’ont aidée à en arriver là, ont payé. J’ai vécu le harcèlement scolaire et j’aimerais donner de l’espoir, du positif et de la lumière à ceux qui ont connu la même chose avec cette chanson, qui est incroyable."

Classement:

1. France (228 points)

2. Espagne (201)

3. Arménie (180)

4. Royaume-Uni (160)

5. Ukraine (128)

6. Pologne (124)

7. Pays-Bas (122)

8. Albanie (115)

9. Allemagne (107)

10. Malte (94)

11. Macédoine du Nord (76)

12. Italie (81)

13. Portugal (75)

14. Géorgie (74)

15. Estonie (49)

16. Irlande (42).

Le système de vote:

Le vainqueur de l’Eurovision junior est l’artiste ayant récolté le plus de votes de la part du public et le plus de points de la part des jurys nationaux (des experts de l’industrie musicale et des enfants). Les deux "panels" compte pour 50% chacun.