En pleine tournée des Zénith, l'Azuréenne Eva revient avec Happiness, son troisième album

Le concept de mon nouvel album, c'est d'avoir un début très joyeux avant d'arriver à une fin plus sombre. On retrouve ce contraste sur la pochette, d'ailleurs. Je trouve ça intéressant, en chaque personne, on peut retrouver ces deux aspects : un caractère très joyeux, mais avec quelque chose de dark, qui vient des épreuves qu'on traverse dans la vie, et qui ne s'enlèvera jamais.

Je le kiffe, parce que sur chaque nouveau projet, tu peux créer un univers différent. Avec Happiness, j'ai voulu amener quelque chose de beaucoup plus artistique, on est allés plus loin au niveau musical.

Le tout étant renforcé par une présence très importante sur les réseaux sociaux, avec plus de 2 millions d'abonnés Instagram, 1,5 million de followers sur Tiktok et près de 530 millions de vues sur sa chaîne YouTube.

Des morceaux symbolisent particulièrement cette dualité ?

Dans la deuxième moitié de l'album, il y a un enchaînement entre Bali, qui est très lumineux, Maudit, un interlude où on dirait que je pète un câble, que je suis en train de me transformer. Et puis 2 000 roses, qui est encore plus sombre.

Contrairement à tes deux premiers albums, il n'y a pas de featuring sur Happiness...

Au départ, je ne savais pas si j'en voulais. Et au final, pendant la construction de l'album, j'ai décidé de le faire comme ça, pour qu'il me représente totalement. Sur la réédition, on verra, il y en aura peut-être. Certains morceaux sont déjà prêts, mais je retournerai quand même en studio.

Sur Millions de follow, tu évoques une forme d'isolement malgré ta popularité ?

Comme beaucoup de jeunes, je peux parfois me sentir seule, oui. Pourtant, ça peut paraître bizarre, parce que je suis hyper entourée. J'ai la chance d'avoir une famille qui est très présente, des équipes de travail qui sont très bienveillants aussi. Mais en même temps, j'ai quand même parfois l'impression de me sentir très seule.

Avec cet album, je veux aussi redonner espoir aux gens qui connaissent la même chose. Même moi, qui peux être "l'idole" de certains, je passe par ces moments de doute.

Tu le disais tout à l'heure, tout va très vite pour toi. Pas évident de prendre du recul sur cette ascension express ?

Il faut quand même se poser, pour pouvoir réfléchir à tout ça et envisager son avenir. Quand on a trop la tête dans le guidon, on ne se rend plus compte des choses. Et surtout, quand je ne travaille pas, que je ne suis plus maquillée, j'enlève complètement ce truc de la "Eva connue" et je redeviens vraiment moi-même. Et je suis comme tout le monde.

Être très suivie sur les réseaux sociaux et de participer au programme de téléréalité de ta soeur, JLC Family, c'est compatible avec une vie privée ?

J'essaye de préserver au maximum ma vie très privée. Tout en essayant de rendre l'amour qu'on me donne. Parfois, ce n'est pas évident. A travers les réseaux sociaux, les gens ont l'impression d'être beaucoup plus proches de nous.

Quand je suis dans ma vie privée, on oublie parfois que j'ai droit à ces moments, que j'ai besoin de les vivre. La manière dont les gens se comportent, pas toujours parce que certains sont très polis, est un peu gênante. Pour ma soeur Jazz, c'est encore différent et plus compliqué. Elle, son travail, c'est de montrer sa vie.

La scène demande beaucoup de travail, mais c'est trop cool

Le 6 novembre dernier, tu as démarré ta tournée des Zénith à Lille. Un grand moment ?

Oui, c'était complètement ouf. La scène demande beaucoup de travail, mais c'est trop cool. Pour cette première date, j'ai ressenti un peu de pression, sans être trop stressée. En général, quand le stress arrive, je finis par me dire que je suis trop bête. Parce que je vais voir des gens qui m'aiment et je vais juste faire ce que j'aime le plus.

Tu aurais dû jouer le 22 octobre à Nice, ta ville natale, mais la date a été reportée au 26 mars 2022...

J'ai trop hâte ! Ma première date à Nice, avant le Covid, était incroyable. J'espère que ce sera encore mieux la prochaine fois. Jouer dans ma ville, c'est quelque chose... Quand j'étais petite, j'allais souvent à Nikaïa avec ma mère. On avait vu Christophe Maé plusieurs fois, j'aimais trop son show, qui était super cool.

Avant cela, tu auras un autre rendez-vous "à domicile", avec les NRJ Music Awards, le 20 novembre à Cannes. Tu es nommée dans la catégorie "artiste féminine francophone de l'année". Qu'est-ce que cela représente pour toi ?

Je me retrouve dans une super catégorie face à des filles très talentueuses. Même si je ne gagne pas, je serais très contente de cette nomination. C'est énorme, parce que quand j'étais petite, les NRJ Music Awards, c'était un truc de malade pour moi. Je vivais le truc à fond, je voyais les routes barrées, les vans passer dans tous les sens, des stars qui font les boutiques... Je suppliais mes parents pour qu'ils trouvent des places, mais je n'ai jamais réussi à assister au show. Et là, bientôt, c'est moi qui monterai les marches !

Eva se produira également le 25 mars 2022 à Toulon