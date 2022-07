Elle accompagne Louane en tournée cet été: qui est Whitney, la gagnante de "The Voice" 2019?

Allô Houston? Ici, Whitney! Depuis la maternelle, on a dû lui faire cinq mille fois la vanne, mais avec un père fan idolâtre de la célèbre chanteuse américaine, la gagnante de The Voice 2019 n’a pu échapper à un certain déterminisme prénominal.

"Quand mon père a rencontré ma mère, trois ans avant que j’apparaisse sur cette planète, il lui a dit, si un jour j’ai une fille, elle s’appellera Whitney. Il a eu six enfants, mais je suis la seule fille!, rigole la jeune femme de 23 ans. Whitney Houston fait partie de mon identité car mon père l’écoutait en boucle, j’ai un peu grandi avec elle, mais pour Whitney tout court, il y a encore tout à faire!"

Sur The Voice 2019, la référence était encore bien présente, puisque Whitney a séduit Mika sur I Will Always Love You, avant de triompher avec One Moment In Time en finale. Mais entre le coach emblématique et la petite Marseillaise, la valse s’est faite en deux temps, avant que le chanteur de Grace Kelly ne se transforme en bodyguard vocal.

"Au début, comme je suis un peu timide et qu’il est quand même impressionnant, il y avait une petite distance entre nous mais au fil des émissions, on s’est rapprochés, jusqu’à notre duo incroyable sur Skinny Love", souligne-t-elle.

Ses propres mots

"Aujourd’hui, il me regarde de loin mais quand j’ai besoin de lui, je sais que je peux le trouver quelque part. Et puis je me souviens de ce qu’il m’a dit: “Arrête de vouloir chanter comme celles que tu entends, essaie de chanter comme tu es toi!" Sur le coup, je n’ai pas compris, mais depuis, la petite graine a germé..."

À tel point qu’après un premier album formaté par Mercury, Le Deal d’une idylle, pour surfer sur sa récente notoriété, la jeune femme a opté pour un label indépendant pendant le confinement, afin de coller au plus près de ce qu’elle est. Avec ses propres mots sur ses émotions, et ses propres notes sur ses partitions. "Je ne peux pas demander à d’autres gens d’exprimer exactement ce que je ressens. Je ne me pensais pas capable de la faire, mais ce fut un exercice libérateur, une introspection qui m’a permis de vider mon sac", justifie celle qui scribouillait déjà quelques chansons (en anglais) dans son carnet intime d’adolescente, entre peines de cœur et coups de chœur.

Malgré la maladie...

Deux titres sont déjà annonciateurs de ce "projet" (elle préfère le terme à album), qui devrait sortir d’ici la fin de l’année. Toute la journée, et Mood, où elle prête son beau grain de voix à ses états d’âme, sur des rythmes divers et variés. "Pour moi, la musique n’a pas de cases, et je m’inspire aussi bien de ce que j’écoutais petite que des sonorités d’aujourd’hui, je ne veux pas mettre de barrière à ma créativité."

L’essentiel pour cette ex-étudiante en droit est de vivre désormais musique, musique, musique... En prêtant davantage l’oreille à ses aspirations, qu’aux douleurs récurrentes de son corps. Plus question de donner trop d’écho à cette fibromyalgie, qui lui a trop souvent pourri la vie.

"Durant The Voice, j’ai été un peu obligée de mettre au premier plan ma maladie, et mon état a empiré car je suis passée de la béquille au fauteuil roulant, confesse-t-elle. Dorénavant, j’essaie de faire comme si elle n’était pas là, de ne plus lui accorder tant de place, et même si j’ai parfois des crises, ça va mieux. Hier, j’ai même pu taper un basket!"

En première partie de Louane à Cannes, l’artiste était visiblement dans un bon mood. Avec ses tresses en cascade jusqu’aux fesses ("j’ai dû passer quatre heures sur une chaise mais le résultat est là!") et ses ongles verts ("J’ai pris ce vert parce qu’il n’a rien à voir avec le reste, c’est à mon image, tout et son contraire!"). Sacré phénomène quand même. Ici, Whitney, allô la terre?

Whitney, en première partie de Louane.

Vendredi 12 août, à 21h30, au Théâtre de la mer de Sainte-Maxime. Tarifs: 36, 40 et 49 euros.

Rens. 04 91.80.10.89.