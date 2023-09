Demi-finaliste de "The Voice Kids", le résident monégasque Matisse Jones prend une décision radicale à 16 ans

À 16 ans, en accord avec ses parents, Matisse Jones a mis ses études de côté et n’a pas fait sa rentrée le 11 septembre au lycée Albert-1er pour se consacrer à 100 % à son envie de percer dans la musique. Et tenter d’accomplir son rêve de devenir un chanteur international. L’aventure The Voice lui a permis déjà d’attraper 3 000 nouveaux followers sur les réseaux sociaux où il se met en scène, régulièrement, dans les rues de Monaco, en chantant ses propres titres qu’il écrit et compose au piano depuis l’enfance.



Le dernier Suns Collide est sorti il y a quelques jours sur les plateformes musicales et passe à la radio. Une production résolument pop pour une chanson efficace. "J’en ai quelques autres en stock que je vais publier peu à peu sur les réseaux pour les tester et je sortirai celles qui provoquent le plus de réactions", explique le jeune artiste qui travaille en Principauté avec un producteur, et qui a trouvé une équipe à Paris pour l’aider à mettre en valeur son travail et son image. Il envisage même de prendre part à un nouveau télécrochet, en Angleterre cette fois.

Un concert à Fréjus ce samedi



Face à cette nouvelle vie, ses parents gardent un œil bienveillant et protecteur sur leur fils. "Nous sommes à l’écoute, nous surveillons que tout se passe bien, sourit sa maman, Fatiha. Il est concentré sur son projet, il a travaillé tout l’été. L’émission The Voice lui a donné un élan formidable, c’est un plaisir de le voir faire ce qu’il aime. Je me souviens de lui, à cinq ans, qui me disait que quand il était triste, il s’asseyait au piano et tout de suite, il redevenait heureux."



Dans le viseur du jeune chanteur désormais un objectif : celui de participer à l’Eurovision. La cible est pointée, les moyens de l’atteindre pas encore trouvés. Il espère pouvoir prendre part aux sélections pour la France, pour l’Angleterre. Ou pourquoi pas pour représenter Monaco si un jour la Principauté se relance dans ce concours de chant européen [lire Monaco-Matin du 15 septembre].



Avant la plus grande scène musicale d’Europe, Matisse commencera plus modestement par un concert dans le Var. À l’affût des opportunités pour chanter en live, il a accepté un showcase fixé aujourd’hui au Montourey à Fréjus à 21 heures. Il y jouera ses titres mais aussi les reprises chantées dans The Voice, avec lesquelles le public l’a découvert : Save your tears, Believer, Shivers. En attendant un concert à Monaco pour bientôt ? Peut-être...