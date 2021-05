Décès du directeur artistique de la SBM, Jean-René Palacio: ses amis se souviennent

Paroles d’artistes

"Il y a des rencontres dans la vie qui ne sont jamais dues au hasard. Jean-René Palacio fait partie de celles-là : un passionné de musique à l’élégance travaillée et à l’humour affûté.

En toute simplicité et avec beaucoup de bienveillance, il a su et permis, à bon nombre d’artistes, de se côtoyer pour faire évoluer la scène culturelle monégasque et internationale.

Il est devenu mon ami au fil de nos rendez-vous. Le prochain était fixé en juillet…

Qu’il puisse reposer en paix, entouré de tous ces anges musicaux, qui déjà, peuplent l’au-delà et qui vont certainement l’accueillir comme il se doit." Manu Katché



"Jean-René Palacio faisait partie de ces rares personnes à combiner un amour obsessionnel pour la musique avec un talent incroyable pour gérer les milliers de détails associés à la production de festivals de musique. Son enthousiasme honnête a rapidement fait fondre le cœur de tout le monde, des artistes peu sûrs d’eux aux stars cyniques, en passant par les régisseurs surmenés. (...) Il n’y avait pas de meilleure sensation que de voir son visage rayonnant à la fin d’une grande nuit de musique. Ce qui a commencé comme une relation professionnelle s’est rapidement transformé en une belle amitié. On entend parler de gens qui ont une étincelle dans les yeux ; eh bien l’étincelle de Jean-René pourrait éclairer toute une pièce !

Je me souviens de l’excitation dans sa voix quand il m’a appelé pour me dire que lui et son épouse, Marie, s’envolaient pour l’Amérique pour faire la célèbre Route 66. Je les ai rencontrés quand ils sont arrivés à Los Angeles, ressemblant à deux personnages du film des années 60, Easy Rider !

Jean-René m’a apporté un soutien incroyable en tant qu’artiste. Grâce à lui, j’ai eu l’honneur de jouer plusieurs fois au Monaco Jazz Festival et au Jazz Festival à Juan Les Pins, dans diverses configurations.

Jean-René Palacio est sans aucun doute l’une des personnes les plus cool que je n’aie jamais rencontrée. Son décès laisse un vide énorme dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu." Marcus Miller



"Nos chemins se sont croisés lors des festivals de jazz. Nos passions communes pour la musique, les vinyles et le bon vin, nous ont très vite rapprochés.

Son ouverture d’esprit, sa culture et sa créativité ont fait de lui une personne incontournable dans le milieu de la musique. De merveilleux souvenirs resteront à jamais dans nos mémoires, témoins d’une vie magnifique.

Jean-René, un amoureux de la musique et de l’aventure, un homme fantastique." Eric Legnini