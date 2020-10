Décès de la soprano Rosanna Carteri à Monaco

Née à Vérone le 14 décembre 1930, Rosanna Carteri débute à l’âge de 14 ans. Elle remporte un concours de chant de la RAI en 1948, ce qui lui ouvre les portes du métier. Elle débute en Elsa de Lohengrin en 1949 aux Thermes de Caracalla, à Rome, puis se produit à La Scala.

Elle a interprété de très nombreux opéras et son talent la porte au-delà des plus belles scènes italiennes : au Festival de Salzbourg en 1952 en Desdemona, face à l’Otello de Ramon Vinay et sous la direction de Mario Rossi; à San Francisco en 1954, où elle est Mimi dans La Bohème; à Chicago en 1955, où elle joue la Marguerite de Faust.

Elle débute avec Tosca à Londres en 1960 et avec Violetta de La Traviata à Paris en 1961. Elle chante également à Monaco, à l’occasion de la Fête du Prince, un opéra de Renzo Rosselini.

Parallèlement, elle enregistre quelques disques et participe à de nombreux opéras filmés pour la RAI. Jean-Louis Grinda mentionne notamment sa participation dans Mi Permette, babbo, le célèbre film italien réalisé par Mario Bonnard en 1956, où la chanteuse joue son propre rôle.

Il se rappelle également avoir accueilli Rosanna Carteri et son époux Franco Grosoli lors d’un dîner avec les Amis de l’Opéra de Monte-Carlo, à l’issue de la première d’Andrea Chénier en 2008.

Le 27 novembre 2014, Franco Grosoli s’en est allé le premier. Le couple aurait fêté ses 61 ans de mariage ce mois-ci.

Les obsèques de Rosanna Carteri ont lieu jeudi, à 10 h 30, en l’église Saint-Charles.

Monaco-Matin adresse toutes ses condoléances à la famille.