De quoi rêve David Guetta? "Regarder la télé en mangeant une pizza!"

Parfois les chiffres ne veulent rien dire. Parfois quand on évalue la popularité d’un artiste à son nombre de followers sur les réseaux sociaux, on s’emballe un peu vite.

Quand on dit que David Guetta pulvérise des records sur ces plateformes, en revanche, on n’exagère pas trop. Près de vingt et un millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube.

Plus de cinquante et un millions de personnes qui le suivent sur sa page Facebook. Plus d’un milliard de vues pour son titre Hey Mama avec la chanteuse Nicki Minaj… Vertigineux.

Depuis ses débuts dans les années 1980, le Parisien n’a cessé de fédérer, de s’exporter, de collaborer. Des Black Eyed Peas à Rihanna, de Snoop Dogg à Céline Dion, avec laquelle il a travaillé pour son nouvel album annoncé pour novembre.

De DJ à producteur, de patron de clubs select à roi des radios grand public, David Guetta promène ses mix par tous les temps. Sur tous les continents. Moqué parfois, critiqué souvent, adulé quand même, il continue de se produire sur les plus grandes scènes de la planète et d’accumuler les récompenses.

À cinquante et un ans, solide sur ses appuis face aux petits nouveaux de l’électro, il est toujours en lice, d’ailleurs, pour un trophée en sus.

Et à Monaco, où il sera le 6 novembre prochain pour les NRJ DJ Awards, c’est encore lui qu’on annonce comme le clou du spectacle. Trois jours plus tard à Cannes, c’est nommé dans la catégorie DJ de l’année qu’il prévoit de se rendre aux NRJ Music Awards.

L’occasion de discuter avec le DJ qui vit désormais entre Londres, Dubaï, Las Vegas et Ibiza. On a dû faire fissa mais on a pu l’attraper au vol, entre un séjour dans la capitale anglaise avec ses deux enfants et un avion pour Amsterdam où il était attendu pour recevoir un prix.

Au bout du fil, il a une petite voix. "Fatigué?" " Non, mais je suis à l’arrière du taxi, je ne veux pas déranger le chauffeur!"

"Chaque award compte, ils ne représentent pas tous la même chose."

Vous venez sur la Côte pour des remises de prix. Les récompenses signifient-elles toujours quelque chose pour vous?

Bien sûr. Parce que la reconnaissance du public est la plus importante et que des prix comme les NRJ Awards y sont très liés.

Chaque award compte, ils ne représentent pas tous la même chose. Là, je vais à Amsterdam pour recevoir le prix de meilleur producteur de l’année décerné par 1001 Tracklists [site spécialisé dans la musique électronique, ndlr].

Un truc très pointu, qui ne va rien dire au grand public mais qui est important pour les DJ. On va avoir aussi les résultats du DJ Mag Top 100 (1), dans le monde de l’EDM [electronic dance music, ndlr], des festivals, c’est important.

Je ne suis vraiment pas snob par rapport à ça. Pas blasé. Ça représente des gens et, quand on est artiste, on ne fait pas de la musique que pour soi!

Aux NRJ DJ Awards, il y aura aussi DJ Snake, Petit Biscuit, The Avener, tous au mieux trentenaires… Comment reste-t-on dans le coup parmi eux, à cinquante et un ans?

Dans ce métier, on a l’âge des gens qui sont en face de nous. Quand j’ai commencé, à dix-sept ans, les gens devant moi avaient vingt-deux ans.

Aujourd’hui, j’en ai cinquante et un et les gens en face en ont toujours vingt-deux. Du coup, moi aussi j’ai toujours eu vingt-deux ans! La plupart des artistes essaient de garder leurs fans du début, quand on va les voir, en face, il n’y a que des vieux… Enfin, des vieux, des gens de mon âge quoi! (rires)

Moi je n’ai jamais été dans cette logique, je regarde vers l’avenir.Je fais de la dance music, sous différentes formes bien sûr, parce que la musique pour danser n’était pas la même dans les années 1980, mais le but, c’est toujours de faire danser. Et qui est-ce qui danse? Les jeunes!

Et pourquoi les vieux ne dansent pas?

Parce qu’ils sont fatigués! (rires) Quoique, c’est marrant parce qu’en France, c’est assez sympa et assez unique, quand je fais Bercy par exemple –comme quand je vais jouer à Lyon et Paris bientôt [les 27 et 28 novembre prochains, ndlr]– j’ai mes fans du début qui viennent et qui se mêlent aux nouveaux.

C’est un des seuls endroits sur la terre où je joue devant des gens de toutes les générations. J’adore.

"La plupart des gens souffrent de leur routine, moi, je souffre du manque de routine."

Qu’est-ce que ça fait de faire danser autant de gens?

Il n’y a rien de plus beau. C’est un moment de rencontre extraordinaire. Où on est tous pareils, tous ensemble.

Ça va peut-être paraître un peu trop profond, parce qu’il ne s’agit que de dance music mais, vraiment: c’est un moment où il n’est plus question de race, de religion, de problèmes sociaux, de lutte des classes, de différences sexuelles.

Il n’y a plus rien de tout ça. J’adore. Parce que c’est comme ça que je vois la vie, d’une manière un peu naïve sans doute, mais c’est vraiment celle-là. Ce monde-là, pour moi, est parfait.

Mais qu’est-ce que c’est la vie de David Guetta? Le quotidien, quand il est difficile de trouver un moment pour faire une interview?

Ben, voyez, je fais une interview dans la voiture qui m’emmène à l’aéroport! C’est ça: toujours en train de faire quelque chose.

C’est génial parce que je ne m’ennuie jamais. Après, la plupart des gens souffrent de leur routine, moi, je souffre du manque de routine. De ne pas pouvoir me coucher à la même heure, me lever tous les jours dans le même lit… Regarder la télé en mangeant une pizza! (rires)

Ça peut paraître bizarre, très chiant même, mais les êtres humains en ont besoin je crois, et moi, je ne peux pas. Mais je ne me plains absolument pas.