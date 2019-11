David Guetta, The Avener, Offenbach... aux platines des "NRJ DJ Awards" 2019, ce mercredi soir à Monaco

Ce sera la huitième édition mercredi soir pour l’ouverture du salon. Créée en marge du MICS en 2012, la cérémonie des NRJ DJ Awards est la cousine monégasque des NRJ Music Awards à Cannes.

Elle réunit chaque année dans son palmarès, tout ce que la musique électronique compte de nouveautés et cette année aura l’honneur d’accueillir une légende dans le domaine : le Français David Guetta.

La star de l’électro, qui a vendu plus de 15 millions d’albums, participera pour la toute première fois à cette cérémonie. Et il est nommé dans trois catégories : DJ francophone de l’année, performance live de l’année à Tomorrowland et single dance/electro de l’année pour son featuring avec Bebe Rexha et J Balvin, Say my name.

Gageons qu’il ne devrait pas repartir les mains vides!

Sept catégories

Pour décerner ces prix, ce sont les auditeurs de la radio NRJ qui votent pour élire leurs favoris dans sept catégories: DJ francophone de l’année, DJ international de l’année, groupe ou duo de l’année, révélation de l’année, performance live de l’année, single de l’année et hit des clubs de l’année.

Outre David Guetta, mercredi au Grimaldi Forum pour la remise des prix, sont annoncés sur la scène: The Avener, Offenbach ou Armin van Buuren notamment.

LIRE AUSSI Pour son 10e anniversaire, le Monaco International Clubbing Show se tourne vers l'hôtellerie de prestige