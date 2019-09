David Guetta sera bien présent aux NRJ DJ Awards à Monaco

Nommé dans la catégorie DJ Francophone de l’année, Performance Live de l’année à Tomorrowland et Single Dance/Electo de l’année pour son featuring avec Bebe Rexha & J Balvin Say my name, David Guetta sera présent en Principauté au NRJ DJ Awards, le 6 novembre.

La star des platines (15 millions d’albums vendus, plus de 80 millions de singles et plus d’un milliard de streams) a passé l'été à mixer à Ibiza et vient de sortir le single Thing for you avec Martin Solveig

La 8 ème cérémonie des NRJ DJ Awards, en direct du salon du MICS à Monaco, réunira DJs, professionnels et les plus grandes marques de la nuit.