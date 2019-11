David Guetta, décroche trois trophées pour sa première participation aux NRJ DJ Awards à Monaco

Pour une première, c’est un triplé! En huit éditions, David Guetta n’avait jamais participé aux NRJ DJ Awards qui récompensent les faiseurs de son du monde entier.

Pourtant, le DJ français est l’un, voire le plus connu à l’international dans sa discipline, du haut de ses 81 millions de singles vendus.

Mercredi soir, sur la scène de la cérémonie organisée au Grimaldi Forum au cœur du MICS, il a donc bien rattrapé son retard, en montant trois fois sur le podium pour récupérer trois trophées: performance live de l’année, single de l’année et prix d’honneur.

Avec le sourire il a remercié l’initiative « fantastique » de NRJ de consacrer une cérémonie de récompenses aux DJ. Donnant rendez-vous au public pour sa tournée française au sujet de laquelle il a promis « s’être bien préparé cet été à Ibiza en travaillant de nouveaux morceaux ».

le palmarès 2019

DJ international de l’année: Martin Garrix

DJ francophone de l’année: DJ Snake

Groupe ou duo de l’année: Ofenbach

Révélation de l’année: Aazar

Performance live de l’année: David Guetta

Hits des clubs de l’année: Blah, Blah, Blah d’Armin Van Buuren

Single Dance/Electro de l’année: Say my name de David Guetta, Bebe Rexha et J.Balvin

NRJ Awards d’honneur: David Guetta et Martin Garrix