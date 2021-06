Crossover Summer annonce une beach party gratuite avec Breakbot à Menton

Pas de Plages électroniques "classiques", sur le sable cannois, à se mettre sous la dent cette année. Mais de l'autre côté du département, Panda Events proposera une date qui permettre d'en retrouver un peu le goût.

Crossover Summer débarquera à Menton le 24 juillet, de 17 h à 23 h 30, avec un plateau de choix sur la plage des Sablettes. Le tout entièrement gratuit !

Musique, sable chaud, beach-volley : de quoi kiffer dignement ce moment estival.

En tête d'affiche, on retrouvera Breakbot et Irfane, attendus un peu plus tôt dans le mois à Castelpop, nouvel événement à Hyères, basé dans le cadre somptueux du Castel Bay (le 11 juillet).

Aux platines également, les DJ azuréens Umbree, Jahyan et Voila Voila.