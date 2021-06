Couvre feu, concert dans les bars, pass sanitaire... Ce que vous devez savoir si vous sortez pour la fête de la musique le 21 juin

les principales dispositions

- la levée du couvre-feu étant fixé par anticipation au 20 juin 2021, la fête de la musique se déroulera sans aucun couvre-feu,

- les concerts dans les bars et restaurants seront autorisés dans le respect du protocole

sanitaire relatif aux hôtels, cafés et restaurants et en veillant à ce qu’ils ne se traduisent pas par des attroupements aux abords des établissements,

- seules les configurations assises seront autorisées dans les établissements recevant du public (ERP),

- la jauge maximale autorisée pour les ERP en salle ou en plein air correspondra à 65% de leur capacité dans la limite de 5.000 spectacteurs,

- le pass sanitaire sera exigé pour tout ERP accueillant plus de 1.000 personnes.

alcool et feux d'artifices

Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes a pris deux mesures complémentaires applicables, sur le territoire du département, du lundi 21 juin à 12h00 au mardi 22 juin à 08h00 :

- l’arrêté n°2021-634 interdisant la vente, le transport et la consommation d’alcool sur la voie publique, la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique, les concerts impromptus sur la voie publique et dans les lieux publics,

- l’arreté n°2021-635 portant interdiction de vente, de détention et d’utilisation d’articles pyrotechniques.

En " le préfet des Alpes-Maritimes appelle à la responsabilité de chacun pour que ce moment festif se déroule dans le respect des nouvelles mesures."