Connaissez-vous "Alice et moi", la chanteuse qui va cartonner cet été?

Il faut parfois savoir se méfier d’une première impression. C’est le cas avec Alice Vannoorenberghe. Sans doute parce que la Parisienne, fascinée par la voix de Vanessa Paradis "depuis l’âge de 8 ans", peut lancer sur des fausses pistes. Ou parce qu’avec son joli minois et sa voix fluette, certains auraient vite fait de la cataloguer du côté des nymphettes en quête de pygmalion.

"Quand j’ai commencé, on m’a tout de suite proposé des trucs très naïfs, aigus, avec ce côté “je me rends pas compte de ce que je dis". Ce n’était pas du tout ce que je voulais. J’ai préféré être indépendante, pour proposer quelque chose qui me correspondait mieux, moins facile. »

Hypersensible et fonceuse

Alice et moi a créé son propre label, L’œil dans la paume. Son premier album sort chez RCA, mais elle garde la main sur les enregistrements. Après deux EP prometteurs, voilà Drama. "Ce titre, c’est une façon de mettre en lumière les émotions intenses et ce qui est too much ", explique l’artiste de 29 ans.

Son pseudo, lui, évoque une certaine dualité. "J’aurai toujours ce côté hypersensible, mais aussi fonceuse. J’adore traverser les flammes, quoi. Ces deux parties de moi cohabiteront toujours. Je l’accepte beaucoup plus aujourd’hui", avance celle qui s’était d’abord orientée vers le journalisme, à Sciences Po.

Chansons douces-amères

Son electro-pop décomplexée a d’abord une saveur bien sucrée. Mais lorsqu’on s’y penche plus en détail, des notes un peu plus amères se révèlent. "Comme je suis dans un entre-deux constant, j’aime bien les doubles lectures. Mes textes sont directs, mais j’ai envie que les chansons soient plus subtiles, avec du second degré. Et quand les paroles sont désabusées, c’est contrebalancé par une mélodie entraînante."

Au fil du temps, Alice et moi apprend à oser, à se livrer, sans détour. " Sur Maman m’a dit, je raconte mon adolescence. Avec Sur mon lit, je parle de mes angoisses. Sinon, il est beaucoup question d’amour, un sujet sans fin", sourit-elle.

Intense romance

L’un de ses premiers hits, J’veux sortir avec un rappeur (3 millions d’écoutes sur Spotify), est présent sur l’album en version plus estivale. Le titre baignait déjà dans une ironie, pas toujours comprise. "J’avais pas mal de commentaires très haineux sur YouTube et même des gens qui appelaient au viol... Quand j’ai écrit cette chanson, j’étais à un moment de ma vie où je cherchais quelqu’un. Si on regarde bien les paroles, c’était le côté nouveaux rockeurs, poètes maudits, qui m’attirait. Je voulais quelqu’un de sensible, d’intense. Comme moi."

Sur le plan artistique, cette quête d’intensité passe par la scène. Comme ce 29 juin 2019, sur la scène de La Crème Festival, à Villefranche-sur-Mer. "On était en pleine canicule, mais c’était génial. C’était mon anniversaire ce soir-là, c’était la première fois que je le fêtais pendant un live. Les gens de l’équipe m’ont apporté un gâteau sur scène, le public a chanté pour moi... J’étais hyper émue. Je le suis encore quand je repense à tout ça. J’ai hâte de retrouver cette vraie vie!"