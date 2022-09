Christophe Willem carapace fendue

Depuis sa victoire dans La Nouvelle Star, en 2006, Christophe Willem avait reçu beaucoup d’amour de la part de son public, mais aussi des médias, séduits par son bon caractère et son humour. En 2017, la belle mécanique a fini par s’enrayer. Rio, son cinquième album, s’est peu vendu. De quoi réveiller de vieilles blessures intimes chez le natif d’Enghien-les-Bains. "Quand on a un manque de confiance en soi, d’amour-propre, évidemment, on peut se retrouver dans un engrenage et devenir totalement dépendant du regard des autres. Pour le meilleur comme pour le pire", nous dit Christophe Willem sans détour, au téléphone.

Propice aux remises en question, le confinement l’a presque poussé à tirer un trait sur sa carrière. Celui qui était surnommé "la tortue" à ses débuts a fini par choisir une autre voie. Celle de la franchise, de la confession sans fard. Pour éviter certains travers dont il était conscient, Christophe Willem a confié les textes à plusieurs fines plumes de la pop française comme Slimane, Laurent Lamarca et David Scrima, mais aussi une nouvelle génération incarnée par Chien Noir, Naya ou Elia Taïeb. Son premier single, PS: je t’aime, l’a déjà remis sur de bons rails.

Que représente ce Panorama dans votre parcours?

C’est un album qui arrive sur les vestiges du précédent, avec une remise en question qui a duré trois ou quatre ans. C’est une manière pour moi de me redéfinir à nouveau. Et surtout de me livrer d’une certaine manière à ceux qui me suivent depuis longtemps, mais aussi à un nouveau public. J’ai voulu me redéfinir moi-même plutôt que de porter des étiquettes ou assumer des propos qui n’étaient parfois pas les miens.

Pourquoi avoir fait appel à d’autres auteurs pour vous raconter en version intime?

Pendant le confinement, j’avais beaucoup écrit, sur des sujets que j’avais vraiment envie d’aborder frontalement. Mais quand il a fallu mettre tout ça en musique, j’ai vite eu tendance à édulcorer les messages. Je m’axais plus sur l’esthétisme que sur le poids de ce que j’avais à dire. Je me suis dit qu’il fallait confier l’écriture à d’autres personnes. Il fallait s’exonérer de tout l’historique. Et même de l’affection que j’avais pu recevoir dans certaines collaborations passées.

Après Rio, avez-vous vraiment envisagé d’arrêter la musique?

Carrément, oui. La tournée qui avait suivi avait été réconfortante. Mais j’avais l’impression d’avoir porté l’album à bout de bras. Quand les concerts se sont arrêtés, je me suis demandé quelle était l’utilité de tout ça. Est-ce qu’à travers la musique, à travers le fait d’être connu, je courais après quelque chose? Est-ce que c’était pour combler un ego? Je me suis rendu compte qu’il fallait rassembler plusieurs parties de moi. Le côté public, le chanteur et l’homme privé. Je voulais les placer sur un même album. Avec le temps, en manquant de recul, on a tendance à devenir sa propre caricature.

Des morceaux comme Fantômes ou La Fin des choses sont éloignés de votre registre habituel...

L’album est parti des textes, de la narration. L’orchestration est venue ensuite, il a fallu beaucoup de temps pour savoir comment on allait habiller ces mots. Mais on ne s’est pas demandé si cela allait être logique ou pas, tout ça nous semblait évident.

Sur le disque, j’ai tendance à chanter de manière beaucoup plus grave, avec une voix plus proche de ma voix parlée. Je voulais donner la sensation d’être dans une confidence. Même si des morceaux comme J’avance, J’tomberai pas ou Je tourne en rond ont un vrai dynamisme. Je trouve ces contrastes intéressants.

Maintenant que ces chansons-confessions existent, vous pouvez passer à autre chose?

C’est exactement ça. Pas mal de gens qui ont écouté l’album le trouvent cru, cash. Pour moi, il est très apaisé. Je peux aborder tous ces sujets avec de la distance. Extérioriser tout ça m’a permis de passer à autre chose, accueillir la nouveauté. Cette période de remise en question m’a appris à ne pas être dans une envie permanente de plaire à tout le monde ou de convaincre. C’est comme ça qu’on arrive à dévoiler sa vulnérabilité.

Christophe Willem en concert.

> Vendredi 3 mars, à 20h30, à La Palestre au Cannet. Tarifs: à partir de 40 euros.

> Samedi 8 avril, à 20h, au Silo à Marseille.

Tarifs: à partir de 40 euros.

> Samedi 15 avril, à 20h30, au théâtre Galli à Sanary-sur-Mer. Tarif: 57 euros.