Cet Azuréen veut représenter la France à l’Eurovision

Ils sont douze en compétition. Mais il n’y aura qu’une place pour représenter la France au Concours Eurovision à Rotterdam en mai prochain. Le choix se fera en direct ce samedi soir sur France 2 dans l’émission Eurovision France, c’est vous qui décidez.

Et parmi les concurrents, l’Azuréen Terence James espère bien empocher son ticket pour les Pays-Bas.

Découvert par le public lors de la dernière saison de The Voice sur TF1 où il est allé en finale dans l’équipe d’Amel Bent, le jeune résident de La Turbie entend bien capitaliser sur cette popularité cathodique.

"The voice a absolument changé ma vie" assure-t-il. "J’étais sur le point de tout laisser tomber et aujourd’hui je vis de la musique, j’ai rencontré mon manager et j’ai signé chez Sony Music. C’est un rêve", lance-t-il, heureux.

C’est d’ailleurs via sa maison de disques qu’il a croisé la route d’une chanson écrite par un autre azuréen, Ben Mazué, Je t’emmènerai danser, dont il a fait son hymne pour l’Eurovision.

"J’ai eu l’idée de lui donner une sonorité plus pop, de changer la production et d’ajouter de la cornemuse. J’ai trouvé ça cool comme idée et ça rappelle mes origines écossaises" raconte Terence, fier de ce titre efficace et rythmé. "C’est très pop, c’est une chanson qui reste en tête ça ressemble à l’Eurovision et après l’année qu’on a vécu, je crois qu’on a besoin de cette légèreté".

"C’est grâce à la France que je suis qui je suis"

Habitué à sa guitare ou à des chansons plus smooth, le chanteur va devoir délaisser sa guitare et donner de sa personne pour convaincre le public et le jury samedi soir sur le plateau de France 2.

"Oui, je vais bouger sur scène, on a préparé quelque chose" rigole-t-il, quelques heures avant de quitter La Turbie pour Paris afin d’entamer les répétitions.

Ambition affichée : être le représentant tricolore avec Je t’emmènerai danser au concours de l’Eurovision. "C’est grâce à la France que je suis l’artiste et l’homme que je suis. Pour moi, représenter la France, ce serait une belle manière de remercier le pays. Si j’avais grandi en Angleterre, je ne serais sûrement pas la même personne".

Des mots en français il y en aura aussi dans son premier album sur lequel le jeune chanteur planche déjà.

"On ne sait pas encore à quoi il va ressembler mais je commence à y travailler. Je trie toutes les chansons que j’ai écrites en anglais, et j’espère trouver des auteurs qui me feront de beaux textes en français".

Pour l’heure, il met toute son énergie dans le concours de samedi. "J’ai plein de projets en préparation, que je gagne ou que je perde, je n’ai que du positif à venir, mais j’ai très envie d’aller à Rotterdam".