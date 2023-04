Céline Dion sort de nouvelles chansons pour la première fois depuis l'annonce de sa maladie

Le nouvel album, "Love Again", est la bande originale du film du même nom et contient cinq nouvelles chansons ainsi que des tubes plus anciens. Il sortira le 12 mai, en même temps que le film dans les salles canadiennes.

C'est le premier album depuis "Courage" en 2019 de la star québecoise, qui apparaît également à l'affiche de cette comédie romantique.

"J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film. Et avoir le privilège de paraître aux côtés des talentueux acteurs Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan dans mon tout premier long-métrage est un cadeau que je chérirai pour toujours", a déclaré dans un communiqué Céline Dion.

"Je pense que c'est une histoire merveilleusement réconfortante, et j’espère que les gens l'aimeront, ainsi que les nouvelles chansons", a ajouté la chanteuse.

Dans une vidéo de près de cinq minutes postée en décembre Céline Dion, visiblement très émue, avait annoncé le report des dates européennes de sa tournée et avait raconté éprouver "des problèmes de santé depuis longtemps".

"Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais +stiff-person syndrome+ (syndrome de la personne raide)", détaille-t-elle.

Ce trouble, qui se caractérise notamment par une rigidité musculaire progressive, entraîne chez Céline Dion des difficultés à marcher et l'empêche d'"utiliser (ses) cordes vocales" comme elle le souhaiterait.

"On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre", poursuit-elle.

Sa tournée, intitulée "Courage World Tour", avait débuté en 2019 et la chanteuse avait donné les 52 premiers concerts avant le début de la pandémie de Covid-19, début 2020. La superstar avait ensuite annoncé qu'elle annulait la partie nord-américaine de cette tournée à cause de ses problèmes de santé.