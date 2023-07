Lycéen à Monaco, Matisse Jones trace sa voie avec The Voice Kids

Derrière son piano, il a réussi à faire se retourner les quatre coaches de la saison 9 de The Voice Kids. Pas mal pour un jeune homme qui faisait la première émission de télévision de sa vie. Matisse Jones a 15 ans. Il est installé avec sa famille britannique en Principauté de Monaco depuis sa toute jeune enfance. Ce sont ses parents qui l’inscrivent à 6 ans à l’Académie de musique Rainier-III où il pose ses doigts sur les touches d’un piano classique. Un premier contact comme un électrochoc. "J’ai tout de suite adoré", se souvient l’élève, qui poursuit aujourd’hui son apprentissage en section de piano jazz au Conservatoire de Nice.

Le chant viendra plus tard. À onze ans exactement. Alors interne dans un pensionnat anglais, il interprète un titre écrit par un camarade. Et la passion s’emballe… "J’ai compris que ce que je voulais faire, c’était être artiste. Ecrire mes propres chansons, c’est ce que j’aime."

Déjà auteur et compositeur

Rentré en Principauté pendant la pandémie en 2020, le père de Matisse suggère à son fils de s’équiper à domicile pour développer son apprentissage. "J’ai passé plusieurs nuits à commander du matériel", raconte l’adolescent, qui transforme sa chambre dans l’appartement familial à Monaco en home studio. Et commence à écrire et composer ses premières chansons. Toujours dans la langue de Shakespeare. "Je n’arrive pas à écrire en français, je préfère la sonorité des mots en anglais."

La période de confinement a été prolifique. En deux ans, le jeune chanteur a écrit, composé, produit et publié trois chansons sur les plateformes musicales. La quatrième, Summer skies, paraîtra ce 28 juillet. Mais c’est une vidéo sur YouTube qui lui a ouvert les portes du casting de The Voice. "J’ai envoyé un lien en me disant qu’ils n’auraient sûrement pas le temps de regarder les mails de tous les candidats. Et puis ils ont rappelé ma mère, et je me suis dit pourquoi pas."

Au printemps dernier, Matisse se retrouve dans les studios de l’émission à La Plaine Saint-Denis, en banlieue parisienne, pour une audition à l’aveugle. Devant les caméras de TF1, il interprète Save your tears de The Weeknd démarrée piano/voix, finie up tempo. Jackpot !

"J'espère que mes parents me feront confiance"

Les quatre coaches se retournent. Et Matisse rejoint l’équipe de Patrick Fiori pour les battles à venir. Un artiste aux antipodes de ses goûts musicaux, "mais je crois que j’ai fait un bon choix". "Il a une longue et belle carrière, c’est bien de travailler avec lui. J’ai beaucoup appris en intégrant cette émission. Je crois que depuis ce premier passage, je suis devenu un meilleur chanteur", estime le garçon, qui en coulisse compte aussi sur les conseils d’un coach perso, son père Lawrence.

"Je l’ai vu très timide dans sa première répétition. Je ne reconnaissais pas mon fils, en retrait par rapport aux autres candidats. Nous avons discuté le soir, et le lendemain pour l’enregistrement, il a pris la mesure de l’enjeu", souligne le papa, manager bienveillant. Qui redevient chef de famille classique quand son fils, qui vient de finir sa Seconde au lycée Albert-1er, se verrait bien arrêter l’école pour développer sa carrière. Une décision pas vraiment validée par ses parents.

"Je sais que je dois aller jusqu’à 16 ans à l’école. Je comprends mes parents qui se soucient de mon avenir, mais j’espère qu’ils me feront confiance. Vraiment, avoir mon bac n’est pas une priorité, ça ne m’aidera pas à percer dans la musique. J’ai ma vision, je suis confiant de réussir et j’aimerais être à Londres pour provoquer des opportunités, rencontrer des professionnels et des producteurs."

Le modèle Ed Sheeran

Ce voyage vers Londres, il compte le réaliser comme l’a fait son modèle dans l’industrie musicale, Ed Sheeran. Le chanteur britannique a quitté son Suffolk natal à 16 ans pour tenter sa chance dans les pubs de la capitale. Enchaînant les concerts, multipliant les contacts, rencontrant les bonnes personnes, forgeant son talent. Jusqu’à atteindre une popularité telle qu’en 2015, ses trois concerts au stade de Wembley ont réuni 229 000 spectateurs, exaltés par le chanteur, seul sur scène, avec sa guitare.

"Ce fameux stade de Wembley est dans ma tête depuis un an, c’est le niveau que je veux atteindre", sourit Matisse. L’ambition est belle ! Sa première scène était plus modeste, il faut bien commencer quelque part. C’était en 2022, pour le MC Summer Concert à l’Espace Léo-Ferré. Six titres interprétés en live, dont Shivers, une reprise d’Ed Sheeran, forcément !

Les téléspectateurs de The Voice Kids le retrouveront à la mi-août dans les battles de l’émission. La suite reste à écrire. Mais Matisse croit en son ambition. Son prénom signifie « don de dieu » en hébreu. Un signe ? "Nous avions déjà décidé de l’appeler Matisse, se souvient son père Lawrence. Quand ma mère, qui n’était pas au courant de notre choix, m’a suggéré de lui donner le prénom d’un apôtre de Jésus, Mathias, qui se trouve être une variante, c’est que ce prénom était pour lui."

Sur les réseaux sociaux, il est accolé à son nom de famille : Jones. "C’est mon vrai nom et tous mes amis me disent que c’est stylé", rit l’adolescent, qui depuis son passage sur TF1 goûte aux premiers effluves de la célébrité. "L’autre soir, j’achetais une pizza et le pizzaïolo m’a regardé et m’a dit qu’il m’avait vu dans l’émission. C’était drôle. Mais après je passe tellement de temps dans ma chambre à faire de la musique que je n’ai pas vraiment vu de changement."