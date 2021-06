Aux Nuits Carrées d'Antibes, on a rencontré les "gentlemen farmers" de The Inspector Cluzo

Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain ont eu l'honneur de figurer sur la déclinaison hebdo, 100 % digitale, du célèbre titre. Et cela leur a valu quelques vannes de la part de leurs potes.

Même après avoir enchaîné les tournées à rallonge (une centaine de dates par an, en moyenne, et 65 pays visités), le duo continue à considérer la musique comme "un amusement, même si on fait les choses du mieux possible", expose Laurent Lacrouts, batteur.

L'ayudere au centre de tout

Leur "vrai" métier ? La culture de maïs bio, l'élevage d'oies, de dindons landais, des poules gasconnes à Eyres-Moncube, petite commune rurale proche de Mont-de-Marsan.

Les rockeurs-fermiers de The Inspector Cluzo ont aussi un bouc, qui peut aussi se retrouver sur l'une de leurs pochettes d'album.

L'animal n'est pas le seul à venir leur filer un coup de main. Sur ces anciennes terres communistes, où l'un a pris l'habitude de prêter une machine à l'autre, l'ayudere (l'entraide, en gascon) est érigé en pilier du quotidien.

"On bosse à deux, plus la femme de Laurent. Deux voisins sont aussi régulièrement là pour nous aider dans la culture des céréales. Quand on doit partir pour des concerts, un autre voisin nous épaule. Et quand on plume les oies, on invite une trentaine de potes", énumère Mathieu Jourdain.

La tentation Nashville

Même si cela implique de prolonger des journées déjà interminables, Malcom et Phil (les pseudos à la scène de Laurent et Mathieu) trouvent leur équilibre dans cette double vie.

En autoproduction, avec un "siège social" basé à l'étage de leur ferme, distribués par Virgin monde, les Landais ont failli se laisser tenter par un ailleurs prometteur. Avant de faire machine arrière.

"On a fait le choix de ne pas aller habiter à Nashville. Il y a eu une tentation à un moment donnée. De là-bas, ça va dix fois plus vite. Mais avec les évolutions écologiques et sociétales des deux-trois dernières années, on en est revenu", raconte Mathieu Jourdain, en salopette noire.

Avec un producteur bardé de Grammy

Nashville. Cité légendaire pour la musique, où les Frenchies ont enregistré Brothers in Ideals, un album cent pour cent acoustique, reprenant les titres de leur précédent album, We the people of the soil, en version acoustique.