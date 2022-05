Atteint d'un cancer au poumon, le chanteur Florent Pagny donne de ses nouvelles en vidéo

Malgré sa transformation physique, due à la chimiothérapie, Florent Pagny va "très bien". Le chanteur de 60 ans, qui souffre d'un cancer au poumon, a annoncé ce mardi qu'il ne lui restait plus qu'une chimio à faire.

"Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimio immunothérapies, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette", explique-t-il dans une vidéo publiée sur Instagram.

"Tout de suite, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimio plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats mais on a très confiance."

Retour dès l'année prochaine

Florent Pagny s'est dit "très bien accompagné" par le corps médical et ses proches. Il a tenu à remercier les "milliers de messages et témoignages d'amour, de soutien, de bonnes ondes".

Optimiste, le chanteur a ajouté "finir les The Voice" puis la chimio, avant d'aller se "renforcer". "Si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine pour terminer ce que j'ai commencé, ça s'appellera la tournée des 61."

Sa maladie l'a conduit à annuler la trentaine de concerts restants de sa tournée des 60 ans, qui devait s'étirer jusqu'en juillet 2022.