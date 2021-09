Après l'Eurovision, la chanteuse Barbara Pravi prend son envol

Avec Voilà, son titre le plus emblématique pour le moment, celui qui lui a valu des comparaisons avec des monuments de la chanson française, Barbara Pravi avait atteint la deuxième place de l’Eurovision, en mai dernier à Lisbonne. On se dit qu’en réalité, le fait de ne pas avoir remporté le concours et de ne pas être devenue la femme d’une seule chanson et d’un seul rendez-vous, a été une bénédiction. "Complètement, c’est ce que je dis depuis le début", nous glisse-t-elle.

Son exposition durant ce grand rendez-vous télévisé lui aura en tout cas permis de toucher un large public, "très métissé, de tous les âges, avec un point commun: une bienveillance absolue".

Les mots pour refuge

Elle qui a commencé par écrire des textes pour Louane, Black M ou encore Florent Pagny peut désormais voler de ses propres ailes. Avant d’y arriver, tout n’a pas été rose pour la jeune femme, qui a passé beaucoup d’étés du côté de Saint-Raphaël. Sur deux de ses précédents morceaux, Malamour et Chair, elle abordait les violences conjugales et l’avortement subis lorsqu’elle avait dix-sept ans. Son entrée dans l’industrie de la musique, déjà chez Capitol mais avec une autre équipe, n’avaient pas été très joyeuse non plus.

Revenue de tout cela, Barbara Pravi débarque avec On n’enferme pas les oiseaux, un album "qui parle de liberté, de courage. C’est le résultat d’un processus intérieur".

à l’intérieur, ça bouillonnait fort, comme elle le raconte sur La Vague. "C’était un défaut que j’avais quand j’étais plus jeune et sur lequel j’ai beaucoup travaillé car c’était invivable pour moi, et pour les autres."

"Toutes mes chansons sont des thérapies, poursuit-elle. Chair et Le Malamour en particulier. Puis, sur cet album, Saute ou La Ritournelle. Les mots pour moi ont toujours été une sorte de refuge."

Le fond de l’air est parfois léger, mais jamais détaché de ces choses pouvant ramener illico vers le sol. Sur La Ritournelle, sans doute le morceau le plus fort de ce disque, elle évoque sa grand-mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer. "Je prends la parole pour elle, qui ne l’a plus. C’est une chanson très difficile, folle et étrange à la fois. D’ailleurs, je ne l’ai chanté qu’une fois, le soir de l’enregistrement, il y a deux ans. J’ai décidé de garder la voix et le piano de la maquette."

Jury dans The Artist

Tout en sillonnant la France et l’Europe pour rencontrer ses nouveaux fidèles, Barbara Pravi fera plusieurs apparitions à la télévision. On la retrouvera prochainement dans l’émission En terre inconnue sur France 2. Mais aussi dans un registre plus musical sur la même chaîne, elle fera temporairement partie du jury de The Artist, nouveau télécrochet animé par Nagui (première diffusion demain à 21h05) mettant en lumière de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes. "Je ne sais pas ce que je peux leur apporter. Probablement pas grand-chose car ce métier n’a aucun code. En revanche, je pourrai leur parler de mes expériences. Si cela peut les inspirer ou les aider de quelque façon que ça soit, alors je serais heureuse."