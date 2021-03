Après 11 ans d'absence, la chanteuse Enzo Enzo revient avec un nouvel album très personnel

Enzo Enzo, c’est une voix. Pas de celles qui claquent, qui pètent les carreaux ou qui gueulent une rage. Non. Une voix juste, simple, douce et envoûtante. Et un phrasé. Elle appuie sur les mots comme on presse un emporte-pièce sur une pâte à biscuit. En douceur, mais avec précision, pour un résultat aussi beau que délicieux.

Sur ce nouvel album, L’Eau calme, qu’elle a produit elle-même, elle n’est accompagnée que de deux guitares. Des sonorités chaudes et réconfortantes, sur lesquelles la voix rassurante d’Enzo vient comme pour nous dire que "ça va aller". Autour de tisanes virtuelles et d’un cake au citron dématérialisé par la magie du téléphone, entretien avec "juste quelqu’un de bien".

Cet album est le premier depuis onze ans. On vous entend peu. Pour quelle raison?

Je n’ai pas eu tellement d’occasions ces onze dernières années. J’ai fait quelques albums pour la jeunesse, un peu de théâtre, j’ai fait quelques créations en scène, une formation de professeur de chant. Et à un moment, j’ai eu envie de revenir en scène en solo, musicalement, et je me suis rendu compte que si je voulais pouvoir le faire facilement, il serait juste que j’aie une actualité discographique. Ça a donc été l’occasion d’enregistrer, en produisant mon travail. Et sur ma route, j’ai rencontré deux personnes adorables qui m’ont proposé de m’accompagner dans cette expérience. J’ai donc enregistré des chansons que j’avais retenues ces dernières années, mais que je n’avais pas encore eu le temps d’enregistrer.

C’est l’envie de retrouver le public qui vous a guidée?

Oui, c’est l’envie de le retrouver musicalement. Je suis toujours en contact avec le public par le biais du théâtre, mais je voulais le retrouver autrement, dans cette forme d’expression très chanson, très sobre, très pure. Seulement deux guitaristes et moi. On a enregistré l’album comme ça. J’avais envie de cette sobriété, de cette simplicité.

Qu’est ce qui fait que vous pouvez tomber amoureuse d’une chanson?

C’est tellement rare que ça m’arrive. C’est beaucoup plus le cas à la radio, qu’avec les chansons qu’on me propose. Ça tient plutôt à une mélodie qui peut me faire fondre. À un texte dans lequel j’arrive à me projeter. La griffe de l’auteur. La façon dont il dit les choses et ce qu’il raconte. Quand ça m’arrive, je mets la chanson de côté. Au bout d’un moment, ça constitue un répertoire. Et ce répertoire, j’ai eu l’occasion de le jouer plusieurs fois sur scène. Ça mature. Je m’approprie les chansons. Parfois, des personnes dans le public me disent à la fin de certains concerts qu’elles n’ont jamais entendu ces chansons sur mes disques... C’est pour cela que j’ai choisi celles-ci, là, mais aussi d’autres moins connues que j’avais enregistrées à une époque où je n’avais pas pu les arranger comme je l’ai fait aujourd’hui.

Vous parlez du temps qui passe. Vous ne semblez pas avoir de mal à aborder ce sujet?

Aucune difficulté. J’aime bien avancer dans la vie. Je ne regrette pas un âge en particulier. Ni mes 20 ans, ni mes 30 ans, ni mes 40 ans. Je trouve que tout est bon à vivre pour façonner un être. Il y a des gens qui sont révélés à eux très tôt, d’autres plus tard. Jusqu’au dernier souffle on a l’occasion de voir qui on est et ce qui nous fait du bien. J’ai la chance de ne pas avoir la voix abîmée et mon corps fait encore ce que je lui demande.

Chante-t-on l’amour de la même façon à 30 ans qu’à 60?

J’ai l’impression qu’il y a le même appétit pour les sensations enivrantes, celles qu’on connaît quand on est dans cet état de fusion avec quelqu’un. On est toujours amoureux de la jeunesse, fasciné par la passion pour un autre être humain. Mais on sait qu’il y a aussi du bon dans la relation qui a été transformée, un certain apaisement. C’est pour cela que ça ne me gêne pas d’avoir passé 60 ans, parce que je découvre les avantages d’une relation durable. Je ne dis pas que c’est mieux. C’est autre chose, c’est bien aussi. Il y a une manière d’aimer qui est moins fatigante et tout aussi délicieuse.

Est-ce que vous croyez que vous êtes “juste quelqu’un de bien” aujourd’hui?

Non, évidemment... C’est comme une espèce de mantra, de prière d’essayer de l’être. J’ai une chance folle de porter cette chanson parce que ça m’oblige... Je n’y suis pas encore mais ça m’intéresse de travailler à l’être.

Dans vos chansons, vous sublimez souvent les choses ordinaires qui composent le quotidien...

Ça m’intéresse énormément. Dans mon travail et dans la vie. C’est la seule route pour ne pas trouver les choses trop désespérantes. C’est un petit moteur du quotidien. Je n’ai rien inventé mais j’ai la chance d’avoir une nature qui me donne accès à tout ça. Et comme ça m’apporte de la joie, ça m’apporte aussi du courage. C’est facile pour moi d’avoir envie de le partager.